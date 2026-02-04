為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    高市早苗成最強帶貨王！同款皮包賣斷貨 年輕人支持率「高的嚇人」

    2026/02/04 16:53 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗的極高人氣引發一場席捲全國的「早苗瘋」，圖中她所提的手提包訂單已排至九個月後。（路透社）

    日本首相高市早苗的極高人氣引發一場席捲全國的「早苗瘋」，圖中她所提的手提包訂單已排至九個月後。（路透社）

    日本首相高市早苗的極高人氣引發一場席捲全國的「早苗瘋」。她常用的黑色皮包、粉紅原子筆與愛吃的蝦味仙貝在社群爆紅，被年輕支持者瘋狂搶購以至於賣到斷貨。

    據《路透》報導，日本首相高市早苗展現了極高的個人魅力與帶貨能力。長野縣皮革工坊「濱野」所生產、售價約九百美元（約新台幣二萬八千元）的黑皮革手提包，在高市多次在公開場合攜帶後，在社群爆紅，訂單已排至九個月後。該公司董事小林隆典驚訝表示，過去這款皮包的客群多為四、五十歲族群，但近期受大選與高市早苗的個人影響，大量二、三十歲的年輕人紛紛致電求購。

    除了時尚配件，高市在國會用來隨手筆記的「粉紅色原子筆」，以及她在搭乘電車時被捕捉到隨身攜帶的「蝦味仙貝」，也紛紛成為網路熱搜與搶購標的。這種由社群媒體推升的政治明星現象，在相對保守的日本政界極為罕見。

    民調顯示，高市的整體支持度約在60％左右，但在三十歲以下年輕選民中，竟獲得了驚人的九成以上支持。這股民意狂潮為執政聯盟打了一劑強心針，高市領導的自民黨與公明黨聯盟，目前被看好能在眾議院465個席位中斬獲超過300席。

