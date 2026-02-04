「台灣人不喜歡我？」DJ SODA被酸「塑膠」深夜不忍發聲網超心疼

DJ SODA身材火辣，擁有不少粉絲。（本報合成，擷取自DJ SODA/FB）

韓國人氣DJ SODA以性感形象與舞台魅力累積大批粉絲，卻罕見吐露心聲。她今（4）日凌晨在臉書以中文發文表示，長期觀察留言區後發現，對她進行外貌攻擊的內容，幾乎都來自以台語或台灣中文書寫的留言，雖非來自所有台灣人，但仍讓她感到相當難過與受傷。

DJ SODA直言，自己真的想問：「為什麼在我的貼文下面，會出現外貌攻擊的留言，幾乎都只來自用台語或台灣中文留言的人？」她強調不是想指控所有台灣人都這樣，而是在她所有貼文中，外貌攻擊幾乎只出現在來自台灣的留言裡，甚至讓她忍不住懷疑，「是不是有些台灣人其實不喜歡我？」

請繼續往下閱讀...

DJ SODA提到，包括台灣新聞相關貼文下方的留言，討論內容似乎也常常只圍繞在外表，有人說她「臉越來越怪異」，甚至以「塑膠」等字眼嘲諷，讓她感到非常難受，「我從來沒有評論過任何人的外貌，卻一次又一次因外表被評價。這真的很傷人，我只是希望能被當成一個人來尊重，而不是一張可以被隨意評論、嘲諷的臉。」

貼文曝光後湧入大批網友留言，「唉都不知道怎幫台灣解釋，也沒得解釋，台灣酸民就是這樣！」、「身為台灣人老實說一句，台灣的酸民真的很多，不輸韓國，很多為了酸而酸不分是非，但也不需要理會那些可悲的人」、「妳很棒的！不用理會那些酸民，我是台灣人，很歡迎妳來台灣！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法