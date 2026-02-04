心碎畫面曝光！北極熊一家「癱倒泥地」 揭開沒有冰的殘酷夏天

北極熊媽媽帶著3隻幼崽癱倒在泥地上避暑，原本雪白的毛皮因沾滿污泥而變色。這張名為《家庭休息》（Family Rest）的照片，無聲訴說著氣候變遷下，極地霸主在無冰夏季的生存無奈。（圖取自倫敦自然史博物館官網）

到北極熊，人們腦海中浮現的通常是潔白冰原上的霸主。然而，一張入圍今年「野生動物攝影師大賽」（Wildlife Photographer of the Year）的震撼照片，卻粉碎了這個美好想像。畫面中，一隻北極熊媽媽帶著三隻幼崽，並非站在浮冰上獵食，而是癱倒在褐色的泥土與苔蘚上，原本雪白的毛皮沾滿污泥，在炎熱的夏天中顯得疲憊不堪。

這張名為《家庭休息》（Family Rest）的作品，由攝影師佩特考（Christopher Paetkau）在加拿大拍攝，目前已入圍倫敦自然史博物館舉辦的「年度人氣獎」決選名單。這張照片無聲地訴說著氣候變遷的殘酷：隨著海冰逐年消融，這些無法冬眠的龐然大物被迫改變習性，從獵捕海豹轉為在陸地上尋找馴鹿，甚至只能在泥地中喘息求生。

沒冰可獵食 只能在此避暑

《Live Science》報導指出，北極熊與其他熊類不同，牠們不冬眠，過去大部分時間都在海冰上獵捕環斑海豹。但隨著全球暖化導致海冰棲地縮減，牠們被迫花更多時間停留在陸地，不僅食物來源匱乏，更要忍受不適應的高溫。

倫敦自然史博物館館長古爾（Douglas Gurr）表示，今年的入圍作品無論是展現迷人行為或講述強而有力的故事，都非常傑出。這張照片正是透過「骯髒的北極熊」這一反差畫面，讓觀者直視環境變遷對物種造成的生存壓力。

除了這張泥地照，另一張入圍作品則紀錄了更直接的悲劇。在挪威斯瓦巴群島（Svalbard），一對北極熊母子因太靠近人類聚落覓食，母熊最終死亡，幼熊則因表現出攻擊性而遭警方射殺。這些影像都在提醒世人，極地動物與人類活動邊界的衝突正日益頻繁。

本次「人氣獎」投票將持續至3月18日，最終優勝者將於3月25日揭曉。

