伊朗「血腥鎮壓」早有規劃！機密文件曝：最高領袖親自批准

伊朗「血腥鎮壓計畫」在近日被流出，證實政府的鎮壓行動在幾年前就已經開始規劃，並獲得最高領袖哈米尼親自許可。（法新社）

伊朗大規模反政府示威，在當局血腥鎮壓之下，目前已被平息。不過，最新外洩的文件顯示，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）其實早在幾年前就已經親自批准血腥鎮壓計畫，事前就規畫好動用武力、全面監控與網路封鎖，以確保政權不被動搖。此舉不僅顛覆外界認知，也凸顯國內抗爭者所面臨的高風險處境。

《福斯新聞》報導，2019年伊朗民眾因燃料價格飆漲及經濟崩潰走上街頭，引發全國性示威後，伊朗最高國家安全委員會就已經著手規劃這份「鎮壓計畫」。這些文件在近日被反對派組織取得，內容中明確指示在必要情況下，可動用致命武力鎮壓再度爆發的民眾起義，而這些計畫也被伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親自批准。

請繼續往下閱讀...

反對派組織「伊朗全國抵抗委員會」（NCRI）3日在記者會上透露這些機密文件的內容，文件清楚列出由伊斯蘭革命衛隊主導的作戰計畫，目的在於在抗議失控時，即便會造成大量死傷，也要迅速奪回控制權。

其中一份標註為「最高機密」的文件早於2021年3月3日發布，其將社會動盪分為四個安全等級，並明訂不同階段的指揮權歸屬。當局在最嚴重的武裝安全狀態下，將全面由伊斯蘭革命衛隊接管，其他安全部門則提供支援，並同步要求通訊部門實施網路限流甚至全面斷網。而這套「藍圖」也成為2026年1月全國抗議行動的實際指導方針。

另一份機密文件則是在2024年由革命衛隊薩拉拉（Sarallah）總部編製的「德黑蘭全面安全計畫」，全文共129頁，內容詳細說明首都地區的全面監控計畫，包括將反對派成員及政治犯家屬列為「第一級敵人」進行最高等級監控。

對此，華盛頓辦公室副主任賈法爾札德（Alireza Jafarzadeh）表示，「這些文件顯示了當今政權企圖防止起義再次爆發，若真的發生就予以鎮壓。革命衛隊也接獲明確作戰計畫，不僅可以使用致命武力，且殺害多少人都可以。顯示了德黑蘭政權為了鞏固政權，不擇手段的程度。」

但這些殺戮行動，不僅未能平息反抗，反而讓民眾更確信必須推翻政權，促使更多年輕人加入對抗體制的行列，讓政權面臨更深層的挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法