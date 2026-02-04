為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國籍香港大學生找槍手考托福 法院判刑3個月

    2026/02/04 16:20 即時新聞／綜合報導
    1位中國籍香港大學生因找槍手代考托福，遭香港法院判處有期徒刑3個月；圖為IBT托福考試示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    1位中國籍香港大學生因找槍手代考托福，遭香港法院判處有期徒刑3個月；圖為IBT托福考試示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    香港嶺南大學1位中國籍學生因為找人代考托福測驗（TOEFL），加上沒有真誠悔意，2日遭法院判刑3個月；法官判刑時還批評被告把犯罪的責任推給中國社會的價值觀。

    綜合港媒報導，被告為22歲的黃鑫怡，在嶺大修讀公共管理及智慧管治社會科學學士，前年（2024年）畢業，而她畢業前按照校方規定，取得托福測驗87分或以上。

    嶺大於2024年5月收到被告的托福測驗表，後來發現有問題，被告其後被捕，供稱找人在柬埔寨代考托福測驗並支付了300美元（約新台幣9465元）。

    據報導，當時同案的還有另外1位中國籍學生，24歲的賈鵬，他承認在馬來西亞請人代考托福測驗，此前已被法院判刑3個月。

    香港屯門裁判法院2日就黃鑫怡的案件進行宣判，裁判官看過感化官的報告後表示，女生的悔意流於表面，且有根深蒂固的價值觀問題；法官又說，不能接受任何人以欺騙所得的資格來求職或升學，這等同「洗黑錢」般「洗學歷」。

    報導表示，辯方聲稱被告在中國長大，價值觀或受到環境影響，但裁判官提醒辯方，被告的價值觀不能代表中國，中國也有用功的學生。

    裁判官又說，被告的行為比抄襲文章更嚴重，且由於本地欺騙學校的個案與日俱增，刑罰需具阻嚇性，以4個半月為量刑起點，在「認罪扣減」後判她入獄3個月。

