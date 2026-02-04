為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈利波特反派變身吉祥物 中國迎接馬年掀「馬份」熱 網笑：馬上有福

    2026/02/04 16:50 即時新聞／綜合報導
    「跩哥馬份」春聯。（圖取自抖音/Kalisosweet）

    農曆馬年將至，為迎接新的一年不少中國家庭換下蛇年對聯改由「馬」來交接賀歲，然而今年春聯竟出現一張意外面孔——《哈利波特》反派角色「跩哥馬份」（Malfoy）。

    《CNN》報導，馬份在中國譯名為「馬爾福」，其開頭的「馬」字對應生肖，末尾的「福」字則象徵祥瑞，完美擊中民眾想在馬年的期許，讓這位霍格華茲叛逆少年一躍成為春節最夯的吉祥物。

    這股諧音梗旋風在社群平台迅速延燒，傳統充滿喜氣的紅底金字春聯，如今紛紛配上馬份標誌性的歪嘴壞笑。許多中國網友在抖音分享居家佈置，不僅在門神位置換上馬份的海報，甚至有人在冰箱貼上「少爺加持」的春條。有網友幽默留言：「2026年的財運就靠少爺了」，更有人戲稱，馬年即將接棒蛇年，馬份在故事中屬於史萊哲林學院，象徵動物正是蛇，而如今正值蛇年交棒馬年之際，網友笑稱「從蛇院無縫接軌到馬年」。

    這場跨國界的「民俗大雜燴」也驚動了「本尊」。在電影系列中飾演馬份的男星湯姆．費爾頓（Tom Felton）日前在Instagram轉發了一張大型商場的看板照，畫面中他穿著巫師袍的肖像被製成巨大的春節賀詞，讓他本人也對這份來自東方玄學的厚愛感到驚奇。

    腦筋動得快的中國電商平台賣家自然不會放過商機，拼多多、淘寶等平台已出現各式「馬份財神」周邊。買家紛紛給予五星好評，稱讚這種結合西式魔幻與東方生肖的創意「很有靈性」。

    隨著馬年腳步臨近，這位霍格華茲的純血貴族，恐怕得暫時放下魔杖，在亞太區專職當起遞送「馬爾福」的運氣大使。

