超越米津玄師、YOASOBI！ 高市早苗YT宣傳片飆破1億次播放

日本眾議院選舉將於8日投開票，首相高市早苗除了馬不停蹄前往各地站台助講、助選拉票，也積極在各大網路社群平台投入相關宣傳，將「陸戰」與「空戰」組合發會到極致。其中，高市早苗上月底在YouTube發布的一段短片，上架僅10天就飆破1億次播放，大幅刷新多名日本人氣歌手紀錄，引發各界關注。

綜合日媒報導，自民黨在上月26日發布一支名為「高市首相致詞：讓日本列島強大繁榮」的宣傳短片，全長僅30秒，內容為高市早苗站鏡頭前，帶著充滿自信地笑容與堅定語氣發表自己的競選理念，包含「未來是由你自己親手創造」、「一個不迎接挑戰的國家沒有未來」等。截至今（4）日中午，這支影片已累積突破1億次播放。

多家日媒指出，高市早苗這支影片目前獲得1.7萬人按讚，同時質疑影片的觀看次數「過於異常」，尤其是突破1億次播放的速度，大幅超越YOASOBI《偶像》（アイドル，約35天）、米津玄師《IRIS OUT》（約73天）等人氣歌手的歷史紀錄。對此，不少網友笑說高市早苗如今的高人氣，完全可以被封為令和時代的全新國民偶像。

也有部分日本在野黨人士、政治評論員為此怒轟自民黨，涉嫌濫用中央政府的選舉補助，質疑他們至少投入2億至7億日圓（約新台幣4106萬至1.4億元）購買YouTube廣告，否則自民黨不到20萬人訂閱的YouTube頻道，不可能有如此高的播放量。反對自民黨與高市早苗的網友，也留言痛批他們為了一場選舉瘋狂浪費納稅人的稅金。

