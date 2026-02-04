聖河成毒河？印度恆河支流變黑發臭 6水廠停工200萬人沒水喝

印度新德里民眾坐在亞穆納河畔。（法新社資料照）

印度德里近日爆發嚴重供水危機，恆河支流亞穆納河（Yamuna River）因工業廢水致氨汙染飆升，導致當地9大主要水廠中有6座不堪負荷，被迫停工，影響當地約200萬民眾連續多日無水可用。

美國有線電視新聞（CNN）報導，住在德里西北部夏爾馬社區（Sharma Enclave）的55歲民眾庫馬爾（Ravinder Kumar）表示，「水每3天才來1次，就算來了，也只供應1個小時。」有3個孩子要養的庫馬爾說，「連洗澡都很困難，有時水是黑色的，我們每4、5天才洗一次。」

亞穆納河被視為聖河在當地受到崇拜，但目前已因工業廢水中的氨（ammonia）含量汙染到無法處理的程度。德里水務局1月29日表示，在這座擁有2000萬人口的城市中，有約200萬人受到缺水影響。

即便部分社區近日陸續恢復供水，仍遭民眾怒批，這些水呈黃色，並散發出腐爛雞蛋般的臭味甚至是刺鼻的味道，質疑「水有毒」。另有當地民眾憂心受缺水影響「每個人的健康狀況都在惡化。」

