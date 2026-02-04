川普派「蒙面特工」抓人 ！人權觀察示警：把美國變獨裁國家

「人權觀察」指控川普政府濫用國家機器，部署蒙面武裝特工對付異己，示警美國正加速淪為「獨裁政體」。圖為聯邦特工週二（3日）在明尼阿波利斯雪地中強勢拘捕抗議者，執法手段引發關注。（法新社）

一向被視為自由世界領袖的美國，如今在國際人權組織眼中，竟已淪為與中俄為伍的負面教材。總部位於紐約的「人權觀察」（Human Rights Watch, HRW）4日發布年度報告，發出嚴厲警告：隨著川普重返白宮，美國恐正加速淪為「獨裁國家」（Authoritarian State），全球民主自由度更已跌至40年來的最低點，彷彿回到了1985年蘇聯尚未解體的冷戰時期。

這份報告用詞罕見地嚴厲，指控川普對人權展現了「公然的漠視」。HRW指出，川普政府不僅擴大行政權力、閹割民主制衡機制，更動用國民兵進行奪權，甚至利用國家機器對付政治異己。報告直言：「美國正出現明顯轉向威權主義的趨勢。」

蒙面武裝特工突襲 移民遭「強迫失蹤」

報告中最令人心驚的描述，是美國境內出現了宛如極權國家的執法手段。HRW點名美國移民暨海關執法局（ICE）部署了「蒙面且全副武裝的特工」，執行了數百次「不必要的暴力與虐待性突襲」。

此外，報告更指控美國涉嫌違反國際法，執行「強迫失蹤」。據稱，美方將252名委內瑞拉移民祕密送往薩爾瓦多的最高安全監獄。HRW記錄了這些移民的指控，他們聲稱遭受酷刑，包括毆打與性暴力，直到最後被遣返委內瑞拉。

自由度評比：美國與俄中「比爛」

人權觀察執行長波洛皮恩（Philippe Bolopion）接受《法新社》訪問時感嘆：「俄羅斯和中國現在比20年前更不自由，美國也是如此。」他指出，現在的民主倒退程度已相當於1985年的水準。

波洛皮恩進一步呼籲，各國應基於民主與人權價值結盟，對抗川普的關稅威脅與威權擴張，而非為了利益與特定國家進行臨時性的利益交換。

值得注意的是，這份報告直接打臉了美國國務院的說法。雖然國務院宣稱薩爾瓦多打擊幫派後犯罪率創歷史新低、無重大人權侵犯；但HRW反駁，薩爾瓦多當局在2025年進行了廣泛的濫權行為，包括大規模任意拘留、酷刑與強迫失蹤，這也讓美國將移民送往當地的行為更具爭議。

