猛犬變萌犬！ 貪吃杜賓奪「西敏寺犬展」總冠軍 飼主爆料：給食物什麼都做

第150屆西敏寺犬展全場總冠軍Penny（圖）與獎盃合影，坐姿挺拔，展現了杜賓犬特有的威嚴與專注。（路透）

在美國紐約麥迪遜廣場花園的聚光燈下，一隻名為Penny的4歲杜賓犬（Doberman Pinscher）3日拿下第150屆西敏寺犬展（Westminster Kennel Club Dog Show）的最高榮譽「全場總冠軍」（BIS, Best in Show）！

儘管杜賓犬常被視為凶猛的警衛犬，但Penny私底下卻有著令人融化的「反差萌」。她的飼主笑稱，這位新科冠軍其實是個超級貪吃鬼，「只要有食物，她什麼都願意做。」

《美聯社》報導，這場被譽為「狗界奧斯卡」的賽事今年迎來第150週年里程碑，共有超過200個品種、約2500隻頂尖名犬參賽。Penny的勝利不僅是杜賓犬史上第5次奪冠，也讓她的傳奇牽犬師林頓（Andy Linton）在睽違近40年後，再次以同一犬種登頂。

這場賽事不僅是比誰可愛，更是比誰「最完美」。要拿下至高無上的「全場總冠軍」（BIS），參賽犬隻必須經歷殘酷的單淘汰制。首先，牠們要在同品種的競爭中脫穎而出，拿下「品種冠軍」（BOB）；接著進入依屬性劃分的七大組別（如工作犬、獵犬等）進行廝殺。最終，只有七隻分組冠軍能站上決賽舞台，接受評審最嚴苛的檢視，爭奪唯一的BIS頭銜。這意味著Penny是在擊敗了2500多名對手後，才登上了狗界巔峰。

為收稅防身而生 德國稅務官培育出杜賓

杜賓犬之所以給人威猛、肅殺的印象，源自於其特殊的誕生背景。這種犬種起源於19世紀末的德國，由一位名為路易·杜賓（Louis Dobermann）的稅務官所培育。由於他在收稅途中常攜帶大量現金，為了防範搶匪，他刻意培育出一種集速度、力量與智慧於一身的犬種，專門擔任貼身護衛。這讓杜賓犬天生就具備強烈的警衛本能與忠誠度，長期以來都是軍警單位的首選。

雖然流著「稅務官保鑣」的血液，Penny在場下卻是另一副模樣。牽犬師林頓透露，Penny平常個性「非常 Chill」，喜歡把鼻子湊到訪客腿上討摸摸。但她也有執著的一面，「遇到壞人她會挺身而出，遇到松鼠...她也會很激動。」

來自多倫多的共同飼主陳葛雷（Greg Chan，音譯）則補充，Penny非常聰明但也很有主見，不過只要祭出零食攻勢，她就會變成最聽話的乖寶寶。至於她最愛的零食是什麼？陳葛雷笑說：「每一樣都愛。」

丹麥瑞典農場犬首度參戰 寫下歷史

此外，今年賽事的一大亮點是「丹麥瑞典農場犬」（Danish-Swedish Farmdog）首次獲得參賽資格。這種體型嬌小、性格活潑的狗狗，雖然長得像㹴犬，但其實屬於工作犬家族。首度參賽的代表Millie表現不俗，在小組賽中擊敗了其他10位對手成功晉級，為該品種在百年賽事中寫下歷史新頁。

第150屆西敏寺犬展全場總冠軍得主、4歲的杜賓犬Penny（圖）在賽場上展現優雅輕盈的步伐。（路透）

