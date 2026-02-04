不是間諜案？紐時：美情報圈評估 習近平整肅解放軍「關鍵在極端偏執」

《紐時》引述美方情報評估，習近平（左）對軍方展開的大清洗，顯示其領導風格帶有「極端偏執」特徵，連曾被視為最忠誠的張又俠（右）也遭調查，震撼華府情報圈。（美聯社資料照）

連被視為習近平鐵桿親信的張又俠都遭調查，華府決策圈為之側目。這起人事案之所以反常，在於刀口對準的竟是理論上最安全的「自己人」。

《紐約時報》3日引述美國官員指出，華府情報圈在分析後提出1項關鍵解釋：這可能反映了習近平領導風格中日益嚴重的「極端偏執」（extreme level of paranoia）。美方評估，這種對核心圈的高度不信任，是解讀近期軍方高層大清洗的重要視角之一。

這場整肅造成的權力真空令人側目。習近平2022年親自任命的6名中央軍委委員中，如今只剩1人倖存；2023年初掌管戰區或專業部隊的30名將領，也幾乎全數遭到撤換或失蹤。美方官員坦言，雖然不能排除真實的貪腐或政治挑戰，但如此針對「親信」的清洗動作，顯示北京權力核心的互信機制正面臨嚴峻考驗。

為何連「最忠誠」的戰友都不放過？德國政治學家迪爾蘇斯（Marcel Dirsus）向《紐時》分析，這展現了獨裁政體典型的安全困境。「身為獨裁者，你必須偏執，因為你永遠不知道誰是真忠誠，誰在演戲。」

在這種視角下，像張又俠這類戰功彪炳、在軍中享有極高威望的將領，反而可能因為「太有能力」而被視為潛在威脅。這種無解的迴圈，解釋了為何即便在習近平高度集權的體制下，高層將領仍無法獲得安全感。

學者示警：宛如「林彪事件」歷史回聲

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun），則將此次事件與中共黨史上的「林彪事件」進行歷史對照。她分析，習近平的急迫感可能與權力佈局有關。若習近平打算在2027年尋求打破慣例的第4任期，任何握有實權、且可能在關鍵時刻持不同意見的人，都可能被視為障礙。

孫韻指出，在此關鍵政治議程上，若張又俠這類握有實權的將領與習近平意見不合，其危險程度將指數級上升。

美官員駁斥「間諜說」 恐影響軍事決策

至於此前傳出張又俠因「洩漏核武機密」或「美國間諜」才被抓，美方現任與前任官員在報導中明確駁斥。官員指出，目前並無證據顯示張是間諜。

喬治城大學學者多希（Rush Doshi）則警告，若這場清洗確實反映高層互信的流失，其後座力不容小覷。黨與軍隊之間的猜忌，可能導致解放軍在近期內的重大軍事行動決策上產生猶豫，影響指揮體系的穩定性。

