    首頁 > 國際

    海地動盪加劇 美軍艦現身太子港提供支持

    2026/02/04 13:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國海軍「斯托克代爾號」驅逐艦、「斯通號」巡邏艦和「勤勉號」巡邏艦已進入海地海岸。圖為「斯托克代爾號」。（彭博）

    美軍官員3日表示，美國軍艦已抵達海地海岸。此時海地政府正努力維持政權，繼續與暴力販毒集團作戰。

    根據《法新社》報導，美國駐海地大使館在X上指出，美國海軍「斯托克代爾號」（USS Stockdale）驅逐艦、「斯通號」（USCGC Stone）海岸防衛隊巡邏艦和「勤勉號」（USCGC Diligence）海岸防衛隊巡邏艦已進入太子港灣，以體現美國對海地安全、穩定和美好未來的堅定承諾。

    美國駐海地大使館聲稱，此艦隊是根據美國國防部長赫格塞斯的指示派遣的，是「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的一部分。該行動指的是美國在加勒比海和東太平洋地區打擊涉嫌販毒集團的軍事行動，已有100多人死於美軍對涉嫌運毒船隻襲擊。

    在經歷多年暴力與不穩定後，海地正進入政治動盪新階段，此過程發生在該國總統過渡委員會任期正式於2月7日結束的前幾天。

    幫派暴力迫使海地前總理亨利（Ariel Henry）於2024年辭職。自2016年後海地一直沒有舉行選舉，政府權威在全國大部分地區崩潰，導致安全、衛生和經濟危機相互交織。

    海地是西半球最貧窮的國家，大片地區被敵對的武裝集團控制，這些團體犯下謀殺、強姦和綁架等罪行。

    另外美國近日宣布針對海地高級官員的新簽證限制，這些官員都被指控支持幫派活動。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

