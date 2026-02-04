新瀉「援交知事」再爆爭議！ 剷雪丟回馬路遭警PO片反擊

日本「中道改革聯合」眾議員米山隆一為了街頭演講，將民眾剷好的雪又丟回馬路，引發批評聲浪。（本報合成，擷取自X）

日本首相高市早苗宣布本月8日將提前召開眾議院選舉，各地在寒流與豪雪中展開激烈選戰。不過，新潟第4選區候選人、前新潟縣知事米山隆一的行為卻引發爭議。他為街頭演說清理積雪時，竟將路肩堆雪鏟回車道並上傳網路，引發外界批評恐危及交通安全。

綜合日媒報導，尋求連任的「中道改革聯合」眾議員米山隆一，1月28日在社群平台上傳影片，記錄他與幕僚為街頭演說準備場地進行除雪作業的過程，並自豪寫下：「兩個人花了約10分鐘完成。不輸給雨、不輸給雪，也不輸給突如其來的解散（笑），會繼續努力！」

不過畫面中可見，米山為騰出演講空間，竟把原本堆在路肩的積雪再剷回馬路，引發網友質疑「把雪丟到道路上很危險」、「這不像雪國出身的人會做的事」，批評聲浪隨即擴散。面對爭議，米山當天回應表示，「隨意把雪丟到道路上當然不行，但在雪國地區，把路邊的雪薄薄鋪在道路上，其實是常見方式。」並稱為避免誤會已刪除影片。

然而隔天，新潟縣警交通部隨即發布一支宣導短片，內文不僅感謝民眾剷雪的辛勞，更指出縣道路交通法施行細則規定，禁止「擅自將積雪堆放或傾倒於道路」，警告此舉不僅妨礙人車通行，更可能引發事故，呼籲將積雪處理於指定區域或私人用地內。

爭議還未平息，29日上午米山的X帳號又出現替自己辯護、反批批評者「視野狹隘」、「刻意找碴」的貼文，內容卻是以第三人稱口吻撰寫，因此被質疑自導自演。直到中午，米山才致歉解釋，聲稱是志工人員誤發。

此外，米山隆一過去爭議也再被翻出。他在擔任新潟縣知事期間，曾因透過交友網站涉及援交多名女性，於2018年引咎辭職，如今再度捲入風波，也讓選戰形象再受打擊。

