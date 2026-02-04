為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日媒：日本政府協調在2月18日選出新首相

    2026/02/04 14:03 中央社
    日媒報導，日本政府與執政黨正在協調眾議院選舉本月8日投開票過後，於本月18日召開特別國會，並舉行首相指名選舉。當天選出的新首相預計立即組閣，並率領新內閣上路。

    共同社3日引述數名消息人士披露上述消息。

    日本政體屬多數黨組閣的「議院內閣制」，在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。

    新首相與新閣員在皇居（皇宮）接受首相任命儀式與閣員認證儀式後，代表日本政府的新團隊正式啟動。

    報導指出，在新內閣上路之前，由高市內閣率領的政府決定特別國會召集日。眾議院投開票結束過後，朝野將召開協議會，並由內閣官房長官木原稔告知召集日，以及協商相關日程。

    根據共同社調查的眾議院選舉最終階段選情，自民黨有望取得單獨過半席次，有相當高的機率與日本維新會繼續聯合執政。

    若是執政黨勝出，日本首相高市早苗也會先率領內閣總辭，然後再舉行首相指名選舉。報導指出，高市很可能會在特別國會被指名為日本第105任首相。

