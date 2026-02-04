川普會哥倫比亞總統裴卓 贈著作《交易的藝術》和這句話

美國總統川普（右）3日於白宮會晤哥倫比亞總統裴卓（左）。（法新社）

美國總統川普3日於白宮會晤哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），兩人過去一直發表敵對言論，不過，裴卓此趟訪美似暫擱分歧，以熱情和讚揚收場。川普在會後形容氣氛良好，裴卓則自曝收到川普的著作《交易的藝術》（The Art of the Deal）上面還有簽名和題辭「你很棒」。

綜合媒體報導，川普和裴卓此前經常隔空互罵，川普在美軍突襲委內瑞拉後曾表示，考慮對哥倫比亞當局採取軍事行動，還稱「哥倫比亞病得很重」，指裴卓是「病態的人」（sick man）與「販毒首腦」；裴卓則曾回擊稱川普「老年痴呆的大腦」（senile brain）。

請繼續往下閱讀...

雙方今次在白宮舉行閉門會談，現場未開放媒體採訪，也未舉行聯合記者會。裴卓在會後形容雙方會面氣氛很好，他在接受哥倫比亞媒體訪問時稱讚川普，「說實話，我喜歡坦率的美國人，敢說出內心感受的人。我們無疑非常不同，但坦率是最重要的。」

裴卓4日在社群平台X分享一張川普於1987年出版的著作《交易的藝術》（The Art of the Deal）的簽名書照片，並用西班牙文寫道：「川普送我這本書是什麼意思？我的英語不太好。」似乎是在嘲諷會前媒體報導稱他不會說英語、需要翻譯的說法。而照片中可見，川普在簽名上方寫著「你很棒」。

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro （@petrogustavo） February 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法