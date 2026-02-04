喊淫魔「傳奇、哥哥」！英國前王妃私密信曝光 慈善基金會急關門

英國前王妃莎拉（左）被踢爆私下稱呼淫魔艾普斯坦為「傳奇」，導致其慈善基金會倒閉。她的前夫安德魯王子（右）此前也因涉入艾普斯坦案遭褫奪王室頭銜。（路透資料）

英國王室再爆震撼醜聞，約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）宣告關閉名下慈善基金會。導火線是美國司法部最新解密信件，揭露這位前王妃私下竟與已定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係親密，甚至肉麻稱他為「傳奇」與「哥哥」。

莎拉是已遭褫奪「殿下」頭銜的安德魯王子前妻。據《美聯社》報導，「莎拉信託基金」2日晚間宣布停止運作。雖然聲明稱是長期規劃，但時機恰逢法院曝光她與艾普斯坦的頻繁互動，且全發生在他2008年性犯罪定罪之後。

解密文件顯示，莎拉對這位「淫魔富豪」充滿崇拜，電郵中不僅稱他「傳奇」（Legend），更寫道：「你就是我一直以來夢寐以求的哥哥。」這與其基金會救助婦幼的宗旨形成強烈諷刺。

更驚人的是，2011年媒體踢爆艾普斯坦是戀童癖時，莎拉對外宣稱「深切遺悔」，私下卻寫信安撫艾普斯坦，強調自己「絕不會」稱他為戀童癖，解釋公開切割只是為了「保護我自己的品牌（protect my own brand）」。

對此，已故女王伊莉莎白二世的小兒子愛德華王子（Prince Edward）僅冷淡回應：「最重要的是記住受害者是誰。」

前夫安德魯王子此前已因捲入艾普斯坦案遭奪公職與軍銜，如今他的前妻也被揭穿是淫魔「迷妹」，這對前王室夫妻聲譽徹底掃地。

