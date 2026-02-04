「上次這麼冷是1942年」... 俄軍炸斷暖氣 91歲基輔阿嬤抱著熱水瓶發抖

1歲的基輔阿嬤泰列舒克在斷暖氣的公寓裡，只能靠裝熱水的寶特瓶取暖。她感嘆：「上次這麼冷是1942年。」（法新社）

在烏克蘭基輔一間漆黑冰冷的公寓裡，91歲的泰列舒克（Lidia Teleschuk）裹著層層衣物，身體仍止不住顫抖。俄軍的飛彈炸毀了城市的供暖系統，讓室外氣溫驟降至零下20度的基輔淪為凍土。泰列舒克那雙見證過無數歷史的眼睛透露著恐懼，她嘆了一口氣說：「我上次覺得這麼冷，已經是1942年的事了...那時候甚至更糟。」

這句話道盡了戰爭的殘酷輪迴。這場沒能如俄羅斯所願速戰速決的侵略，如今演變成對平民設施的毀滅性打擊。對於像泰列舒克這樣的獨居老人來說，這不僅是停電，更是一場攸關生死的生存戰。在斷水、斷電、斷暖氣的公寓裡，她們正用最原始的方式，試圖熬過這個比二戰回憶更寒冷的冬天。

請繼續往下閱讀...

塑膠瓶裝熱水、像洋蔥般穿衣

《法新社》記者走進泰列舒克的家，室內溫度僅有8到11度。她用那雙佈滿皺紋的手，示範如何在瓦斯爐上燒一點熱水，然後灌進寶特瓶裡，做成簡易的「熱水袋」。

「這還不夠，親愛的孩子們，這只能讓我稍微暖和一點點，」她無奈地說。

另一位89歲的葉羅米娜（Yevgenia Yeromina）聽力已經退化，但看到志工上門時仍露出驚喜的笑容。她領著大家到廚房，把雙手懸在瓦斯爐的明火上方取暖。「我的手、我的手指，都凍僵沒知覺了，」她緩緩鬆開僵硬的拳頭說道。旁邊的暖氣管，依舊冰冷絕望。

「有些暖意就又被炸毀」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）坦言，俄軍空襲切斷了數萬戶家庭的電力，全市半數公寓大樓（約 6000 棟）失去供暖。儘管維修隊伍在零下低溫中拼命搶修，但飛彈落下得比修復還快。

「才剛有一點點暖氣，然後『砰』的一聲，他們又炸了，現在什麼都沒了，」葉羅米娜嘆氣道。為了禦寒，她像洋蔥一樣把自己包起來，穿了兩三件毛衣，頭上還裹著白色絲巾。

在幾條街外，88 歲的魯德敏斯卡（Esfir Rudminska）正獨自坐在6樓公寓的床上。房間一片漆黑，只有一盞電池供電的小閱讀燈發出微弱光芒。被窩裡塞滿了裝熱水的寶特瓶和手機行動電源。

不斷響起的空襲警報讓她神經緊繃。「沒東西吃可以忍，吃塊麵包配茶就好，但我的神經真的受不了，」她抱著一個毛茸茸的熱水袋說道。「有時候家裡沒人，我就會哭，哭完好像心裡會好過一點...雖然我不愛哭。」她停頓了一下，語氣中透著令人心碎的淡然：「我88歲了，我已經活夠了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法