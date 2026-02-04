為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    暴雪攪局！日眾議員投票日恐降大雪 逾4成投票站擬提前關閉

    2026/02/04 13:20 即時新聞／綜合報導
    日本眾院選舉將於8日進行投開票，日相高市早苗（左）3日前往埼玉縣替候選人村井英樹（右）站台。（歐新社）

    日本眾院選舉將於8日進行投開票，日相高市早苗（左）3日前往埼玉縣替候選人村井英樹（右）站台。（歐新社）

    日本眾議院選舉將於8日投開票。當天受強冷空氣影響，由東至西日本海一側恐出現警報級大雪。日本總務省指出，截至3日，日本全國約42%投票所預計在投開票當天提前關閉，並呼籲選民積極利用提前投票的機制。

    共同社報導，提前關閉的投票所在東北等地持續增加，總務省的相關業務負責人推測，「這可能是受到降雪影響」。日本氣象廳預報，預計7日前後起將出現大範圍降雪，目前預測仍有不確定性。

    總務省3日發布消息稱，單一選區與比例代表選區全部的計票作業，預計在9日中午結束。東京都預計最晚結束。

    投票當天，日本全國將設立4萬4642處投票站，比上次減少787處。其中已有1萬8537處預告將提前結束投票，占全體投票所的約42%。

    為減輕選務人員負擔，提前關閉投票所的比例正在上升。日本官房長官木原稔在3日的記者會上表示，因部分地區8日投開票當天預報可能降雪，政府將致力確保選民安全。

    木原稔說，「相關省廳與選舉管理委員會將加強合作，確保排除積雪、運送票匭等環節順暢，確保選舉的管理與執行萬無一失。」他還向選民呼籲，「充分考慮天氣等因素，在參與投票時多加注意，切勿勉強。」

    日本氣象廳表示，預計7至8日日本附近有強冬季型氣壓分布，7日關東南部也可能出現降雪。冬季型氣壓預計於9日趨緩。日本海一側自1月後半以來，持續遭遇大範圍強降雪，多地積雪已超過往常水準。

