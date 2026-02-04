川普高調轉發戰果！美軍「無聲空戰」殺紅眼 索馬利亞空襲創紀錄

川普政府採取「不派地面部隊、狂轟猛炸」的極限施壓策略，試圖以空中優勢壓制恐怖組織。圖為美軍戰機 2025年8月執行針對「ISIS-索馬利亞」的打擊任務，這類空中武力已成為美軍目前在非洲反恐的絕對主力。（圖取自AFRICOM）

美國總統川普2日在社群媒體高調轉發一則《福斯新聞》（Fox News）報導，大讚美軍在索馬利亞「精確獵殺」了 ISIS 領導層。這份捷報反映了「川普 2.0」 時代的戰爭新哲學：拒絕地面部隊泥淖，改以絕對的空中優勢壓制敵人。據國際媒體《Semafor》統計，川普上任僅一年，美軍在索馬利亞的空襲次數已飆升至144次，創下歷史新高。

川普曾多次承諾要「終結無止盡的戰爭」，而他在索馬利亞的實踐方式並非「停火」，而是「極限空襲」。為了避免重演1993年美軍在摩加迪休慘遭圍攻的《黑鷹計畫》（Black Hawk Down）夢魘，川普政府將風險降至最低，改以無人機與精確打擊作為主要手段，試圖在「美軍零傷亡」的前提下，維持對恐怖組織的震懾力。

請繼續往下閱讀...

川普親自轉發的《福斯新聞》片段指出，美軍非洲司令部（AFRICOM）證實，部隊於2月1 日發動精準空襲，鎖定索馬利亞偏遠洞穴中的恐怖份子據點。

行動成果斐然，共擊斃14名「ISIS-索馬利亞」武裝份子，其中包括多名核心領導人。美軍強調，經評估這次「手術刀式」的打擊並未造成任何平民傷亡，成功重創恐怖組織在東非的指揮網絡。

一年炸144 次「比第一任還狠」

儘管美國大眾對非洲戰場關注度不高，但數據顯示戰火正烈。智庫「新美國」（New America）統計，川普第二任期才過一年，在索馬利亞的空襲次數已達 144 次。這個數字不僅打破歷年紀錄，甚至已經超過了川普第一任期（2017-2021）四年的總和過半。

《Semafo》指出，這種狂轟猛炸反映了當地局勢的嚴峻。激進組織「青年黨」（al-Shabab）近期攻勢猛烈，甚至奪回部分領土，迫使美軍不得不加大空中打擊力度來協助索馬利亞政府軍穩住戰線。

值得注意的是，川普政府在索馬利亞政策上出現了「部門不同調」的特殊現象。

一方面，國土安全部（DHS）認定索馬利亞「國情改善」，宣布終止對索馬利亞移民的「臨時保護身分」（TPS）；但另一方面，五角大廈仍將該國大片區域劃為「活躍敵對區域」。報導分析指出，這顯示川普政府在內政上急於兌現反移民支票，但在軍事上則堅持「強硬壓制」。這種「內政撤退、軍事升級」的雙軌策略，正是川普政府目前應對海外反恐戰場的主要模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法