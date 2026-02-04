別受制於美！加拿大前總理籲做出必要犧牲 維護國家獨立

加拿大前總理哈珀3日表示，面對美國加拿大應該「做出任何必要犧牲」，來維護國家獨立。（美聯社）

加拿大前總理哈珀（Stephen Harper）3日表示，面對美國加拿大應該「做出任何必要犧牲」，來維護國家獨立。

根據《美聯社》報導，川普曾揚言要讓加拿大成為美國第51個州，並威脅要對加拿大徵收關稅。川普企圖吞併格陵蘭也令加拿大感到擔憂，加拿大與格陵蘭在北極地區共享一條長達3000公里的海上邊界。

請繼續往下閱讀...

哈珀3日在自己的官方肖像揭幕儀式上發表演講，呼籲加拿大應維護國家獨立。哈珀強調當前情況嚴峻，並感謝現任總理卡尼在加拿大面臨前所未有的挑戰之際出席揭幕儀式。

哈珀並沒有直接提及川普的名字，但他敦促加拿大自由黨和保守黨在主權面臨威脅之際團結一致。

哈珀說「我們必需做出任何必要的犧牲，以保護這片祝福之地的獨立性與統一性。」

哈珀指出，他希望自己的肖像只是眾多兩黨總理肖像中的一幅，這些肖像將在未來幾十年甚至幾個世紀中繼續展出，但前提是兩黨在危險時期團結在一起。

卡尼感謝哈珀在加拿大面臨前所未有的攻擊和貿易壓力時，譴責那些威脅加拿大主權的人。卡尼說「他（哈珀）呼籲我們建造一個更強大、更少依賴美國的加拿大。他還抽出時間給我建議，我對此非常感激。」

卡尼也讚揚了哈珀在2008年金融危機期間的經濟管理能力。卡尼稱「他以1位主張平衡預算的保守派人士的身分來到渥太華。他堅信政府應該量入為出，但當金融危機爆發時，他沒有讓意識形態阻礙他採取必要的行動，而是連續5年實行財政赤字進行經濟刺激，以支持加拿大經濟度過幾代以來最嚴重的全球經濟衰退。他明白在順境中積蓄力量，才能在逆境中有所作為。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法