希臘巡邏艇與移民快艇相撞致14死 搜救行動進行中

希臘海岸警衛隊聲稱，1艘載有移民的快艇與1艘希臘海岸警衛隊巡邏艇3日在愛琴海東部希俄斯島（Chios）附近海域相撞，造成至少14人死亡。

根據《衛報》報導，目前包括4艘巡邏艇、1架空軍直升機和1艘載有潛水員的私人船隻的搜救行動正在進行中，以尋找可能失蹤的乘客。

希臘海岸警衛隊表示，另有24人獲救並被送往希俄斯島1家醫院，2名在事故中受傷的隊員也被送往醫院。

希臘海岸警衛隊指出，目前尚不清楚快艇上有多少人，也不清楚被送往醫院的倖存者中有多少人受傷。

希臘海岸警衛隊尚未掌握碰撞事故發生的具體經過，也未透露罹難者或快艇上其他乘客的身分資訊。

希臘是逃離中東、非洲和亞洲衝突和貧困的人們進入歐盟的主要入口。致命意外屢見不鮮。許多人選擇從土耳其海岸前往愛琴海東部附近的希臘島嶼，此航程雖然短暫，但往往充滿危險。

希臘也與其他幾個歐盟國家一樣，一直在收緊移民法規。歐盟去年12月對其移民系統進行了全面改革，包括簡化驅逐程序和增加拘留措施。

