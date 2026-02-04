中國記者劉虎揭官員涉貪被捕 無國界記者組織譴責

中國知名調查記者劉虎疑似因涉嫌觸犯「誣告陷害罪」被成都警方拘留。（美聯社資料照）

中國知名調查記者劉虎在發表一篇指控地方官員貪腐的文章後遭到拘留，無國界記者組織今天發表聲明譴責，表示任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。

法新社報導，10多年前，劉虎因揭發中國共產黨與政府高層的貪腐行為而廣為人知。

成都警方昨天晚間表示，兩名男子分別為50歲的劉姓男子與34歲的巫姓男子，因涉嫌「誣告陷害罪」與「非法經營罪」立案調查。警方聲明指出，他們已被採取「刑事強制措施」，這是中國用來指稱拘留的委婉說法。

雖然警方僅公布姓氏，多家中國媒體與無國界記者組織（Reporters Without Borders）確認，這兩人分別是劉虎與另一名記者巫英蛟。

無國界記者組織駐台北倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）在給法新社的聲明中表示：「此案凸顯了中國對獨立報導的環境已變得何等嚴苛且充滿敵意。」

她補充說：「任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。」

劉虎與巫英蛟最近在網路上刊登一篇文章，指控四川省蒲江縣委書記蒲發友與其他縣府官員貪腐。這篇題為「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」的文章，已在與劉虎有關的微信公眾號上消失。

劉虎曾於2013年因涉嫌誹謗被逮捕，但相關指控隨後遭撤銷。

根據無國界記者組織，在180個國家中，中國在新聞自由指數（Press Freedom Index）排名第178名，也是當今全球關押記者人數最多的國家。

白奧蘭說：「在習近平領導下，對資訊的管控已收緊到近乎極權的程度，獨立記者被視為對國家的威脅。」

