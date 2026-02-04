過半從中國「潤」來！入籍南韓人數創疫後新高

南韓政府4日證實，2025年共有超過1萬1000名外國人入籍南韓，其中逾半來自中國。（彭博資料照）

南韓法務部出入境外國人政策本部4日發布的統計數據顯示，2025年共有超過1萬1000名外國人入籍南韓，其中逾半來自中國，均為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情過後的最高水準。

韓聯社報導，統計顯示，去年1至12月共有1萬8623人申請入籍，其中1萬1344人成功取得南韓國籍。

報導稱，入籍南韓的外國人在2020年疫情期間以1萬3885人達到頂峰，後於2021年（1萬895人）和2020年（1萬248人）遞減；2023年（1萬346人）和2024年（1萬1008人）則稍回升。

依入籍來源國來看，以去年為準，中國6420人佔比最高，為56.5%，其後依序為越南（23.4%）、菲律賓（3.1%）及泰國（2.2%）。去年同期，共有4037人恢復南韓國籍，佔比最高的依序是日本籍（3.2%）、中國籍（2.5%）和越南籍（0.8%）等。

此外，去年喪失或放棄南韓國籍人員共2萬5002人，較2024年減少5.6%。當中，加入美國國籍人員共1萬8015萬人，以72.1%居首，其後依序為加拿大、澳洲、日本等。

