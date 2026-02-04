為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：伊朗想談判 雙方將如期舉行會談

    2026/02/04 10:35 中央社
    伊朗和美國預計將進行核協議談判之際，美軍今天稍早擊落一架靠近美國航艦的伊朗無人機。美國總統川普表示，雙方本週仍將進行談判，「他們希望談判」，但他不願透露會談地點，僅說，將不只有一場會議。（美聯社）

    伊朗和美國預計將進行核協議談判之際，美軍今天稍早擊落一架靠近美國航艦的伊朗無人機。美國總統川普表示，雙方本週仍將進行談判，「他們希望談判」，但他不願透露會談地點，僅說，將不只有一場會議。（美聯社）

    伊朗和美國預計將進行核協議談判之際，美軍今天稍早擊落一架靠近美國航艦的伊朗無人機。美國總統川普表示，雙方本週仍將進行談判，「他們希望談判」，但他不願透露會談地點，僅說，將不只有一場會議。

    外電報導，美軍一架F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落一架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞頻道（Fox News），美國特使魏科夫（Steve Witkoff）「預計本週稍晚與伊朗會談，這些會談仍按原定計畫進行」。

    川普下午在白宮橢圓形辦公室回應媒體詢問時表示，美國預計本週和伊朗進行的談判仍將進行，「他們希望能有所作為，我們也會看看是否能做些什麼」。

    川普說，「他們（伊朗）想進行談判」。被問及會談地點時，他不願透露，僅表示，不只有一場會議。

    美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國F-35C匿蹤戰機擊落一架「來勢洶洶」接近美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。這艘航艦正在阿拉伯海航行。

    霍金斯（Tim Hawkins）也說，這起事件未造成美軍人員受傷或美方設備受損。

    路透社報導，伊朗與美國官員2日透露，雙方6日將在土耳其恢復核子談判。川普示警，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生「不好的事情」。（編輯：張芷瑄）1150204

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播