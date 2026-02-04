川普：伊朗想談判 雙方將如期舉行會談

伊朗和美國預計將進行核協議談判之際，美軍今天稍早擊落一架靠近美國航艦的伊朗無人機。美國總統川普表示，雙方本週仍將進行談判，「他們希望談判」，但他不願透露會談地點，僅說，將不只有一場會議。（美聯社）

外電報導，美軍一架F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落一架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞頻道（Fox News），美國特使魏科夫（Steve Witkoff）「預計本週稍晚與伊朗會談，這些會談仍按原定計畫進行」。

川普下午在白宮橢圓形辦公室回應媒體詢問時表示，美國預計本週和伊朗進行的談判仍將進行，「他們希望能有所作為，我們也會看看是否能做些什麼」。

川普說，「他們（伊朗）想進行談判」。被問及會談地點時，他不願透露，僅表示，不只有一場會議。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國F-35C匿蹤戰機擊落一架「來勢洶洶」接近美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。這艘航艦正在阿拉伯海航行。

霍金斯（Tim Hawkins）也說，這起事件未造成美軍人員受傷或美方設備受損。

路透社報導，伊朗與美國官員2日透露，雙方6日將在土耳其恢復核子談判。川普示警，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生「不好的事情」。（編輯：張芷瑄）1150204

