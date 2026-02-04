在美出生即有公民權案　最高法院4/1聽審

美國最高法院公布，4月1日將首度聽取在美出生即有公民權的憲法訴訟案。各界預料全案可能初夏會有結果，裁決如果有利於川普政府，可能將改變美國長達百年的出生屬地主義原則。

美國最高法院1月30日宣布今年春季案件聽審日期，攸關在美出生者即有公民權的「川普訴芭芭拉案」（Trump v. Barbara）將在4月1日聽取辯論，各界預期6月底至7月初可能會有結果。

最高法院若做出有利於政府的裁定，結果將適用於全美，可能改變長達一世紀美國採用的出生屬地主義原則，影響赴美生產趨勢。

美國總統川普（Donald Trump）去年1月20日上任當天簽署取消在美出生者即有公民權的行政命令，新生兒父母中一人為公民或持有綠卡者才能申請，多州法院裁定違憲，2個聯邦巡迴上訴法院對此發出禁制令。

最高法院去年6月認為下級法院不得要求於全美執行禁制令。這項裁定無涉出生是否有公民權的憲法爭論，但被視為有利於川普政府，司法部決定上訴到底。

司法部副檢察長索爾（John Sauer）去年9月要求大法官，檢視多起行政命令違憲判決中，由美國民權聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）於新罕布什爾州提出的芭芭拉（Barbara）案，及聯邦第9巡迴上訴法院禁制令的判決，最高法院去年底同意受理芭芭拉案。

芭芭拉案是美國民權聯盟代表受川普行政命令影響，近期在全美出生者與受影響者的集體訴訟個案。

1868年美國憲法第14修正案指出，在美出生及歸化者受司法管轄，皆為美國及居住州的公民。川普政府認為修正案當時旨在處理被奴役者及其下一代的公民身分，不代表不具身份父母誕下子女即為美國人。

全美每年約有30萬名由無證人士、非法移民與持短期簽證者誕生的下一代。各州聯邦法院判決行政命令違憲、要求停止執行，但川普政府持續緊縮移民政策，大規模逮捕不具合法公民身份人士。（編輯：洪啓原）1150204

