開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

1架伊朗無人機在阿拉伯海上空，逼近美軍航空母艦「林肯號」，遭F-35C戰機擊落。（法新社檔案照）

美國中央司令部（CENTCOM）3日指出，1架伊朗無人機在阿拉伯海（Arabian Sea）上空，逼近美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln），遭美國海軍戰機擊落。

中央司令部透過電子郵件發布聲明指出，這架無人機以「具侵略性」方式逼近林肯號，而且「意圖不明」。儘管在國際水域執勤的美軍部隊已採取「降溫措施」（de-escalatory measures），該無人機仍持續朝航艦方向飛行。

美軍證實，執行擊落任務的是1架隸屬於林肯號的F-35C戰機。事發當時，林肯號正航行於距離伊朗南部海岸約500英里（800公里）處。該架被擊落的無人機型號為「見證者-139」（Shahed-139）。

中央司令部發言人霍金斯上校（Capt. Tim Hawkins）在聲明中指出，該架F-35C戰機為了自我防衛，並保護航空母艦及艦上人員，擊落這架伊朗無人機。聲明強調，此事並未造成任何美軍人員受傷或裝備損毀。

美軍指出，這起擊落事件發生後數小時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），騷擾懸掛美國國旗、由美籍船員駕駛的油輪「史甸納帝國號」（Stena Imperative）。據稱當時有2艘伊朗艦艇及1架「遷徙者」（Mohajer）無人機，以「高速」逼近，並威脅要登船扣押這艘油輪。

對此，美國海軍飛彈驅逐艦「麥克福爾號」（USS McFaul）在空軍支援下做出回應，為該油輪護航，目前已「安全前行」。

美國總統川普曾表示，華府希望能與德黑蘭「解決問題」（work something out），但也警告若無法達成協議，「將會發生糟糕的事情」。伊朗方面則堅持尋求外交途徑，但也承諾將對任何侵略行為做出果斷回應。

