結冰湖上跳舞？ 當地居民示警：超危險！ 掉下去就完了

在日本富士山山麓延伸開來的山中湖，近期接連出現擅自進入結冰湖面的危險行為。由於這類行為可能導致危及生命的事故，山中湖觀光協會呼籲，湖面部分雖結冰，但冰層不穩，請民眾絕對不要進入湖面。

《FNN（日本新聞網）》報導，嚴寒之下、覆蓋著白雪的富士山山麓山中湖，已結成薄而脆弱的冰層，外來遊客踏上冰面的危險行為接連不斷，看不下去的當地居民，急得向觀光客大喊「快從冰上離開！掉下去會死掉」。

山中湖清晨最低氣溫降至攝氏零下10度，湖畔可見被朝陽染紅的「紅富士」，吸引大量觀光客前來拍攝。然而，凍結的湖面上卻擠滿人群，宛如溜冰場。事實上，由於冰層存在破裂風險，山中湖村已明文禁止進入結冰湖面，但仍有不少人無視規定闖入，有人奔跑、旋轉嬉鬧，甚至拍攝在冰面上跳舞的影片。

當地民眾警告，因冰面濕滑，接連有人跌倒，若因跳躍或衝擊導致冰層破裂，落入冰冷湖水中，極可能造成失溫或心臟驟停，危及生命。

2008年富士五湖之一的河口湖曾發生一名8歲小學生在結冰湖面玩耍時，冰層破裂落水身亡的事故。為避免悲劇重演，當地居民每天清晨持續進行巡邏。

山中湖駐在所交流協議會會長天野猶治表示，湖面冰層「比想像中薄，厚度僅約5公分」，一旦落水極可能發生致命危險，因此才會不斷提醒，「因為許多觀光客並不了解結冰湖面的風險」。

