「末日鐘」加速?《新削減戰略武器條約》2/5到期 歐巴馬籲國會緊急介入

《新削減戰略武器條約》將於本週四屆期，美國前總統歐巴馬呼籲國會緊急介入，避免美俄重啓「核競賽」。（美聯社）

美俄間最後一項核武控管支柱《新削減戰略武器條約》（New START）將於本週四屆期。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫今（3日）對此強硬表態，聲稱俄方已為「無限制核武」的世界做好準備。美國前總統歐巴馬（Barack Obama）對此深感擔憂，呼籲國會緊急介入，避免美俄重啓「核競賽」。

據《路透》報導，雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在前往北京進行「戰略穩定諮商」期間向俄媒表示，當前情勢已進入一個「新的時代與新秩序」。《新削減戰略武器條約》於2010年簽署，明定雙方部署的戰略核彈頭上限為1550枚。然而，美國總統川普上個月曾向媒體暗示，將讓條約直接失效，對俄方提出的短期延約方案亦採取冷處理。雷雅布可夫對此回應：「沒有答案本身就是一種答案。」

這場外交博弈不僅影響美俄雙邊關係，更牽動全球戰略格局。報導指出，美方曾提議將中國納入核武控管談判，但北京始終缺乏參與意願，而雷雅布可夫則在北京重申，俄方尊重中方立場。

專家擔憂，一旦條約失效，不僅彈頭上限被取消，原有的現場視察與互信驗證機制，也將隨之瓦解，國際社會將陷入核武意圖不明、缺乏互信的高風險狀態，自古巴飛彈危機後建立的核控網絡正逐漸崩解。

針對條約失效的後果，當年代表美方簽署此約的前總統歐巴馬在社群平台發文示警，呼籲國會介入。他強調，條約屆期將抹殺數十年的外交成果，並引發不必要的軍備競賽，讓世界重新籠罩在核武恐懼的陰霾之下。俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）也警告，若在缺乏後續規劃的情況下任由條約失效，將加速「末日鐘」的指針前進，國際社會應對此感到焦慮。

