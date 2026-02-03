反制中國威脅 美國陸軍成立菲律賓輪駐部隊

美國與菲律賓部隊在反登陸作戰演練中，發射「海馬士」多管火箭系統。（法新社檔案照）

為因應中國擴張威脅，美國陸軍已在菲律賓成立一支輪駐部隊，顯示美軍在菲律賓的軍事足跡擴大。這支「菲律賓陸軍輪駐部隊」（Army Rotational Force-Philippines）此前鮮為人知，直到該部隊上月與「陸戰隊東南亞輪駐部隊」在馬尼拉接觸後，才首度曝光。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）2日報導，關於該部隊的成立日期、能力與任務細節仍不明朗，但目前已知由一名中校領導，並指派一名聯絡官與「菲律賓特遣隊」（Task Force-Philippines）對接。

據報導，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）去年10月宣布成立菲律賓特遣隊，旨在加強與馬尼拉的協調，以對抗中國的脅迫。

美國陸軍菲律賓輪駐部隊的存在，顯示美軍在菲律賓的軍事足跡擴大。隨著美菲重啟防衛合作關係，以應對中國在南海的行動及對台灣的野心，美軍在當地的部署也隨之增加。

美國印太司令部並未立即回應USNI News的置評請求。

美國陸軍在菲律賓群島各地維持分散的駐軍，協助馬尼拉處理內部與外部安全事務。陸軍的「灰鷹」（Grey Eagle）無人機已部署至民答那峨島（Mindanao），美軍在當地協助對抗激進伊斯蘭叛亂分子，已有數十年歷史。2023年，其中一架無人機曾現蹤仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上空，向挑釁菲律賓海岸防衛隊船隻的中國部隊展示武力。

在呂宋島（Luzon），美軍地面部隊將重心轉向該國北部的陸地防衛任務。由於菲律賓擔憂「台灣有事」可能波及該國，該地區日益受到關注。在去年夏天的演習中，菲美部隊演練從呂宋島中部，向呂宋島北部進行戰略部署。

此外，隨著中國與菲律賓在南海爭議地區爆發一連串衝突，美國陸軍也加強在菲國的部署態勢。自2022年以來，陸軍將部分戰力最強部隊部署至菲律賓，進行日益複雜且以海上為重點的演習，包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）、長程「愛國者」（Patriot）防空飛彈部隊，以及具備陸基Mk 41垂直發射系統的「中程能力」（Mid-Range Capability，又稱「泰風」武器系統）。

中國政府對美軍在菲律賓群島部署長程飛彈系統，表示強烈不滿。菲律賓國防官員指出，在2024年美菲年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演期間部署「泰風」飛彈系統，是為了防禦與訓練目的。該系統具備發射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，打擊中國境內目標的能力。在演習結束後，美軍將泰風系統留在菲律賓。

馬尼拉當局已多次表明採購泰風系統的意願，激怒北京。菲律賓陸軍已於去年秋天成立首個陸基飛彈營。

