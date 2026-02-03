高市早苗勝券在握？王定宇點出「5大變數」仍可能翻盤

高市早苗在各大民調中的支持率持續攀升。（路透）

日本首相高市早苗上月宣布解散眾議院，即將於本月8日舉行投開票，根據日本各主要媒體民調均顯示，自民黨將單獨過半，高市早苗已勝券在握。對此，民進黨立委王定宇分析，還有五個變數將影響日本眾議院大選。

王定宇在臉書發文表示，日本眾議院大選將在2月8日舉行，進入選前最後一週，日本各主要媒體發布民調，朝日新聞和產經新聞&富士新聞網分別公布最新情勢調查，結果兩份調查均顯示，自民黨將單獨過半，加上日本維新會，執政聯盟合計可望超過三百席以上。

王定宇指出，而立憲民主黨與公明黨眾議員合組的「中道改革聯合」欲振乏力，公告前的167席可能減少一半，國民民主黨大致持平，參政黨和新興小黨「未來團隊」的席次則可能大躍進。

他分析，除了高市早苗的高人氣影響選舉結果外，還有五個影響選舉結果的變數，分別是，一、年輕人投票率。二、冬季大雪對選民投票意願的影響，特別是鄉村區域。三、脫離與自民黨長期聯盟的公明黨，其宗教力量影響的選票。四、選前是否爆發政黨醜聞。五、中國的認知作戰。

