馬斯克駁登「蘿莉島」長女發文「打臉」：司法部檔案與童年記憶吻合

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日深陷已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞風暴。儘管馬斯克在社群媒體多次否認曾踏足俗稱「蘿莉島」的私人島嶼，並抨擊媒體刻意抹黑，但與其斷絕關係的長女薇薇安（Vivian Wilson）近日卻發文反擊，指出美國司法部（DOJ）最新公開的郵件紀錄，與她童年隨父出遊的行程精確吻合，直指父親的辯解是欲蓋彌彰。

美國司法部於1月30日公開約三百萬頁關於「艾普斯坦案」的調查文件，內容揭露馬斯克在2012至2013年間，曾與艾普斯坦頻繁通訊。電郵紀錄顯示，馬斯克不僅語氣友好，更曾主動詢問艾普斯坦的私人島嶼何時會舉辦「最狂野的派對」（wildest party），並具體協調耶誕假期的拜訪行程。

消息曝光後，馬斯克隨即在社群平台X發文駁斥，強調自己從未登島或搭乘對方的私人飛機，痛批媒體「斷章取義」，並重申自己是推動檔案公開的功臣。

然而，現年21歲的薇薇安隨即透過threads發文，與親生父親各執一詞。薇薇安回憶，雖然她也是透過洩露文件才得知這些電郵存在，但她清楚記得9歲那年（2013年），全家確實如同電郵所述，在特定時間前往加勒比海。她表示，自己對童年在那一帶搭船、望向「黑暗海面」的景象記憶猶新，認為這足以證明電郵中的時間軸與事實相符，而非馬斯克所稱的惡意解讀。

雖然司法部強調，文件提及人名不代表其涉及犯罪，且目前尚無證據顯示馬斯克最終是否成行，但薇薇安的證言無疑為這起爭議投下震撼彈。隨著親生女兒出面「打臉」，馬斯克過去宣稱與艾普斯坦「不熟」且「拒絕邀請」的說法，恐難以服眾。

馬斯克長女薇薇安在threads發文，聲稱司法部檔案與她童年記憶高度吻合。（圖取自threads/vivllainous ）

