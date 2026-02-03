比利時億萬富翁做「陰莖增大」猝死手術台 竟與吃這種藥物有關

65歲億萬富翁前往法國巴黎進行「陰莖增大手術」，卻在手術期間猝死。示意圖。（資料照，歐新社）

一名經營鑽石產業的65歲億萬富翁，為解決性功能障礙困擾，長年前往法國巴黎進行「陰莖增大手術」，還特意花費巨資尋求明星外科醫生來執刀，未料手術期間，突然心臟病發猝死。警方以過失致死偵辦，不過最新的驗屍報告出爐，發現這名富翁長期服用多種擴張血管的藥物，才導致突發心臟病死亡，與手術本身無關。

綜合外媒報導，這位億萬富翁是比利時籍以色列裔鑽石商蘭尼亞度（Ehud Arye Laniado），他生前為了解決性功能障礙問題，每年會造訪位於法國巴黎的聖奧諾雷-蓬蒂厄美容診所（Saint-Honore-Ponthieu aesthetic clinic）2至4次，接受該診所非常有名的陰莖增大手術，每次手術費用更是高達數萬歐元。

根據巴黎警方調查，幫蘭尼亞度多執刀的醫生名為蓋伊（Guy H），他以專門為富豪做手術聞名。2019年在蘭納多再度前往診所請蓋伊進行手術，雖然當時他的腹部有些疼痛，但他還是堅持讓蓋伊繼續手術，未料手術進行到一半，蘭尼亞度突發心臟病，儘管蓋伊施以心肺復甦術，仍無法挽回其性命，最終在診所內撒手人寰。

事發後，檢方最初以過失殺人罪對蓋伊及助理醫師提起訴訟，等到在蘭尼亞度驗屍報告出爐後，檢警發現他是因為長期服用多種擴張血管的藥物，才導致突發心臟病死亡，與手術本身無關。對此，警方改往其他方向深入調查，發現事發當天的2名醫師，犯下涉嫌未向處於危險中的人提供援助、藥物犯罪、無照等罪行。

警方表示，與蓋伊一起進行手術的助理醫生，雖已在法國執業逾20年，卻從未在法國醫師公會登記，其阿爾及利亞學歷也未獲法國當局承認。目前巴黎法院已吊銷蓋伊的醫師執照，並判處他15個月緩刑；助理醫生則被判12個月緩刑，還得分別支付5萬歐元（約新台幣188萬元）和2萬歐元（約新台幣76萬元）的罰款，並永久禁止從事醫療行為。

