這裡不是餐廳！外國人亂入泰國葬禮 喪家暖心反應爆紅

泰國一戶人家的葬禮現場先後被兩組外國人亂入，喪家不但沒有趕走對方，反而招待他們用餐，在社群網路爆紅。（本報合成，擷取自Charantorn Chareomkiad/臉書）

泰國文化中，喪禮供餐給來弔唁的賓客是一項長久傳統，象徵感謝來訪，也被視為替往生者累積功德。近日位於南部的洛坤府（Nakhon Si Thammarat）卻傳出一段溫馨又逗趣的插曲，一戶人家正在舉辦喪禮時，竟接連迎來外國人誤闖，還以為現場是自助餐餐廳。家屬不但沒有驅趕，反而照樣招待、端菜上桌，相關畫面曝光後在網路上引發熱議。

綜合泰媒報導，一名泰國網友查蘭托恩（Charantorn Chareomkiad）1月31日在臉書分享影片指出，家人替親人辦喪禮期間，突然有兩名外國男子走進來，直接坐在原本準備給弔唁親友的餐桌旁，似乎誤以為是吃到飽餐廳。

請繼續往下閱讀...

畫面中，一名婦人替兩人倒水，查蘭托恩在旁打趣說「要不要問他們是不是以為這裡是自助餐？」隨後全場笑成一片，但家人仍照常上菜。之後家屬向外國人說明這裡其實是喪禮現場，對方才驚覺誤會，連忙致歉並感謝招待。

沒想到類似情況隔天再度發生。查蘭托恩昨（2）日再PO影片，又有3名外國男子走進喪禮現場，還詢問是否是餐廳。他在貼文寫道：「外國人又來了，哈哈，這裡是喪禮啦！不過我們還是請他們吃飯，他們又驚又喜。」

影片中可見，查蘭托恩的母親親自端著泰式料理給對方，家人還貼心提醒「會有點辣」。外國訪客得知實情後相當不好意思，仍不斷向家屬道謝。

畫面曝光後引起兩派網友討論，有人覺得畫面可愛又暖心，稱讚這戶人家待客大方；也有人質疑外國人未必真的誤會，可能只是想來「蹭飯」，提醒家屬不要助長這種行為。不過也有不少人替家屬緩頰，認為喪禮供餐本就是行善積德，將善意延伸給誤闖的外國人，正好展現泰國社會重視待客之道與慈悲精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法