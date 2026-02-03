中國民眾憤怒！山西女碩士被拐走13年生4子女 檢裁定男方不起訴

中國山西省女碩士卜念花（被尋親志工發現時稱為卜小花），遭拐13年生下4名子女，檢方近來裁定拐人的男方不起訴。（圖擷自微博）

中國江蘇省2022年發生「徐州8孩案」，受害女子接連生下8個小孩還被鐵鍊拴住，到了2024年山西省又傳出女碩士卜念花遭拐13年生下4名子女，沒想到檢方近來裁定拐走卜女的張世軍不起訴，引發民怨沸騰。

據《鳳凰網》報導，卜念花胞兄卜令齊透露，妹妹出生於1979年，考高中時診斷出精神分裂症（思覺失調症），所幸症狀輕微不影響讀書，大學考試成績更是能夠進入北京大學，不過老師推薦她去讀河北省秦皇島的燕山大學，因為那裡環境好適合療養。

卜令齊說，妹妹在燕山一路念到碩士畢業，但2009年前後準備考博士時，因為沒有及時更換二代身分證，使得戶口名簿和身分證的資訊對不上，連帶影響到了考試，從那時起妹妹的病情就開始加重。

卜令齊表示，他帶妹妹回到山西省晉中市榆次區家中休養，沒想到2011年5月26日妹妹從家裡失蹤，當時他和父親找遍了附近都找不到人，直到過了13年半的2024年11月，終於有尋親志工打電話通知找到了卜念花。

據了解，卜念花從住處走失後，2011年7月被晉中市和順縣青城鎮石疊村的郭女發現，將她帶回去從事農務，後來又被村民張世軍帶走，陸續為他生了4個子女，其中1個夭折、1個送養、2個留在家裡養育，期間村內還有另2名男子性侵卜女。

在尋親志工發現卜女後，影片隨即在網路上瘋傳，因為她在筆記裡寫的「跑」讓人感到毛骨悚然，孰料如此受到關注的事件，和順縣人民檢察院竟然只起訴2名村民的性侵罪嫌，對於張世軍的強姦、拐賣兒童（送養小孩）裁定不起訴。

檢方認為，張世軍與卜念花是在見面2、3個月後才首次發生性關係，此後張男一直照顧卜女的日常生活起居，屬於穩定的同居生活狀態，和強姦犯罪行為存在區別。至於張男送養小孩一事，是出自於生活困難的「民間送養」行為，情節輕微且危害不大，不算是犯罪。

檢方的裁定不僅讓卜念花家人無法接受，以直播回答刑事問題走紅的中國律師郭慶梓，更上傳影片痛斥檢方無法讓人信服。郭慶梓表示，卜念花患有精神疾病，屬於「沒有性防衛能力」的人，檢方不能以張世軍未使用暴力、沒有控制卜女的行動自由，就認為這不算強姦，反而應該要追究張男「姦淫數年」的加重情節，依強姦罪判到10年以上。

中國網友們對於檢方的決定也怒火沖天，高呼「法絕對不能向不法讓步」、「真的對這個案子感到很失望」，還有擔憂人這個裁定等同是「變相鼓勵」，未來會讓更多偏遠地區的村民有樣學樣。

卜念花曾在筆記裡寫下「跑」，讓人不寒而慄。（圖擷自微博）

