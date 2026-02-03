為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普重拳開刀常春藤！ 向哈佛索賠316億天價 怒嗆「未來全面切割」

    2026/02/03 14:19 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普對哈佛大學祭出重拳，除索賠約新台幣316億元天價外，更怒嗆將「全面切割」。（美聯社資料照）

    美國總統川普對哈佛大學祭出重拳，除索賠約新台幣316億元天價外，更怒嗆將「全面切割」。（美聯社資料照）

    美國總統川普對自由派學術殿堂的施壓行動全面升級。川普於週一（2日）在社群平台發文，宣布將向哈佛大學（Harvard University）索取高達10億美元（約新台幣316億元）的賠償金，並揚言未來將與該校「徹底斷絕關係」。這場天價索賠案被外界視為川普政府對「覺醒文化」（Woke ideology）發動的指標性戰役，指控哈佛等名校在推動特定意識形態的同時，未能有效保護猶太學生免受校園內抗議活動的騷擾。

    據《法新社》報導，這場索賠風暴源於雙方談判的破裂。川普政府官員指控哈佛等大學助長「覺醒」意識形態，並以此發起法律訴訟。原本傳出雙方曾接近以5億美元達成和解，哈佛甚至提出一項「職業培訓計畫」來折抵罰金。但川普在「真實社群」（Truth Social）上怒批，哈佛提出的職訓概念是「複雜且完全不適當的」，只是為了逃避巨額現金賠償的手段。川普強調：「對於他們所犯下的嚴重且可惡的違法行為，賠償數字應該更高。」

    骨牌效應：哥大賠錢、賓大改政策

    川普的威脅並非空穴來風，常春藤盟校已出現「骨牌效應」。哥倫比亞大學（Columbia University）去年夏天已同意向川普政府支付2億美元（約新台幣63億元），並承諾在招生與招聘中不再考慮種族因素。另一所名校賓州大學（University of Pennsylvania）也向川普政府的壓力低頭，宣布禁止跨性別女性參加女子體育賽事。批評者認為，這是一場由政府發起、針對自由派大學的施壓運動，意圖透過鉅額罰款迫使學術界在政策上做出讓步。

    《紐約時報》稍早曾報導川普政府可能放棄2億美元的和解要求，但川普隨即以「加碼至10億美元」的強硬姿態打臉該報導。川普在貼文中展現了毫無談判空間的態度，直言：「我們現在要求10億美元賠償，並且在未來不想與哈佛大學有任何瓜葛。」批評者直言，這是川普政府針對自由派大學發起的「施壓行動」，試圖透過法律訴訟與天價求償，迫使學術界在意識形態上全面棄守。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播