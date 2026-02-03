川普重拳開刀常春藤！ 向哈佛索賠316億天價 怒嗆「未來全面切割」

美國總統川普對哈佛大學祭出重拳，除索賠約新台幣316億元天價外，更怒嗆將「全面切割」。（美聯社資料照）

美國總統川普對自由派學術殿堂的施壓行動全面升級。川普於週一（2日）在社群平台發文，宣布將向哈佛大學（Harvard University）索取高達10億美元（約新台幣316億元）的賠償金，並揚言未來將與該校「徹底斷絕關係」。這場天價索賠案被外界視為川普政府對「覺醒文化」（Woke ideology）發動的指標性戰役，指控哈佛等名校在推動特定意識形態的同時，未能有效保護猶太學生免受校園內抗議活動的騷擾。

據《法新社》報導，這場索賠風暴源於雙方談判的破裂。川普政府官員指控哈佛等大學助長「覺醒」意識形態，並以此發起法律訴訟。原本傳出雙方曾接近以5億美元達成和解，哈佛甚至提出一項「職業培訓計畫」來折抵罰金。但川普在「真實社群」（Truth Social）上怒批，哈佛提出的職訓概念是「複雜且完全不適當的」，只是為了逃避巨額現金賠償的手段。川普強調：「對於他們所犯下的嚴重且可惡的違法行為，賠償數字應該更高。」

請繼續往下閱讀...

骨牌效應：哥大賠錢、賓大改政策

川普的威脅並非空穴來風，常春藤盟校已出現「骨牌效應」。哥倫比亞大學（Columbia University）去年夏天已同意向川普政府支付2億美元（約新台幣63億元），並承諾在招生與招聘中不再考慮種族因素。另一所名校賓州大學（University of Pennsylvania）也向川普政府的壓力低頭，宣布禁止跨性別女性參加女子體育賽事。批評者認為，這是一場由政府發起、針對自由派大學的施壓運動，意圖透過鉅額罰款迫使學術界在政策上做出讓步。

《紐約時報》稍早曾報導川普政府可能放棄2億美元的和解要求，但川普隨即以「加碼至10億美元」的強硬姿態打臉該報導。川普在貼文中展現了毫無談判空間的態度，直言：「我們現在要求10億美元賠償，並且在未來不想與哈佛大學有任何瓜葛。」批評者直言，這是川普政府針對自由派大學發起的「施壓行動」，試圖透過法律訴訟與天價求償，迫使學術界在意識形態上全面棄守。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法