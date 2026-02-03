惡魔行徑！ 美國狠心父母砍下兒女頭顱後 逼2幼子觀看兄姐慘況

美國加州1對父母砍下2位較年長的孩子頭顱後，逼2位較年幼的孩子看兄姐的屍體。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

美國加州發生一起駭人聽聞的人倫悲劇，1對父母砍下了2位較年長孩子的頭顱，之後強迫另外2名幼子觀看他們兄姐的屍體，本月2日這對狠心爸媽被法官判處終身監禁。

《紐約郵報》報導，39歲的泰勒（Maurice Jewel Taylor Sr.）與49歲的布魯斯維爾（Natalie Sumiko Brothwell）在去年11月被控犯下謀殺罪，因他們在2020年殘忍殺害他們12歲與13歲的孩子，且強迫8歲與9歲的兒子，直視已經遭斬首哥哥姐姐的屍體，並將他們囚禁在房間、不給食物長達數日，因此判處6年有期徒刑外加2個連續的終身監禁，不得假釋。

布魯斯維爾在庭上辯稱，她沒有謀殺自己的孩子，而是在「拯救他們」，但法官駁斥了她的說法，並稱她「沒有任何真誠的悔意」。據資料顯示，是洛杉磯消防局的消防員到屋子檢查瓦斯外洩時，才意外發現已遇害的兒童。

洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）對此案表達震驚，認為無疑是起駭人聽聞的殘忍罪行，徹底摧毀了1個家庭，且他們的弟弟們餘生還要被迫承受難以想像的恐懼。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

