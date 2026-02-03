為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    惡魔行徑！ 美國狠心父母砍下兒女頭顱後 逼2幼子觀看兄姐慘況

    2026/02/03 14:24 即時新聞／綜合報導
    美國加州1對父母砍下2位較年長的孩子頭顱後，逼2位較年幼的孩子看兄姐的屍體。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國加州1對父母砍下2位較年長的孩子頭顱後，逼2位較年幼的孩子看兄姐的屍體。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國加州發生一起駭人聽聞的人倫悲劇，1對父母砍下了2位較年長孩子的頭顱，之後強迫另外2名幼子觀看他們兄姐的屍體，本月2日這對狠心爸媽被法官判處終身監禁。

    紐約郵報》報導，39歲的泰勒（Maurice Jewel Taylor Sr.）與49歲的布魯斯維爾（Natalie Sumiko Brothwell）在去年11月被控犯下謀殺罪，因他們在2020年殘忍殺害他們12歲與13歲的孩子，且強迫8歲與9歲的兒子，直視已經遭斬首哥哥姐姐的屍體，並將他們囚禁在房間、不給食物長達數日，因此判處6年有期徒刑外加2個連續的終身監禁，不得假釋。

    布魯斯維爾在庭上辯稱，她沒有謀殺自己的孩子，而是在「拯救他們」，但法官駁斥了她的說法，並稱她「沒有任何真誠的悔意」。據資料顯示，是洛杉磯消防局的消防員到屋子檢查瓦斯外洩時，才意外發現已遇害的兒童。

    洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）對此案表達震驚，認為無疑是起駭人聽聞的殘忍罪行，徹底摧毀了1個家庭，且他們的弟弟們餘生還要被迫承受難以想像的恐懼。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播