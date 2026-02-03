每抱必哭！高人氣失效 小泉進次郎自嘲「固定劇本」網笑翻

日本防衛大臣小泉進次郎。（路透資料照）

日本首相高市早苗解散眾議院進行改選，即將於本月8日舉行投開票，臨近選戰終期，人氣防衛大臣小泉進次郎積極投入助選，巡迴宣講拉票，期間傳出趣事，每當他在與選民互動，抱起幼兒時，幾乎都惹來一陣爆哭，他隨後多次自我解嘲，引起網友討論。

小泉進次郎1日在社群平台X發文吐槽自己，稱在1個公開場合上，1名抱著幼兒的母親問他：「小泉先生，可以我抱一下我們家小孩嗎？」小泉隨即笑答「當然可以、當然可以。」但當時幼兒的神情好似呈現猶豫「真的假的？欸？」

請繼續往下閱讀...

小泉隨後在另一篇貼文中公開抱起幼兒，結果幼兒哭得十分慘烈的照片，他面露苦笑繼續抱著，並調侃自己「結果一抱就是這副景象……簡直變成固定劇本了……」，還稱自己不是「讓哭鬧的孩子安靜」，而是讓「原本安靜的小孩都會哭出來」。

在此之前，小泉在1月29日也曾分享抱另一名寶寶的結果，當時寶寶同樣嚎啕大哭。他提到那次也是應對方家長要求才抱的。

不過，小泉昨天（2日）秀出大反轉，貼出1張他到訪滋賀縣與1名幼童的合照，照片中只見被他抱著的小孩面露微笑，還開心比「YA!」，讓小泉在貼文中驕傲寫道：「我沒哭（笑）」。

小泉「每抱必爆哭」的場面在網上引發話題，有網友認為他不畏尷尬，還能幽默調侃自己「實在很親民」、「很大方」，還有人留言「真的好好笑」、「太有趣了」、「我很喜歡這個系列」、「這個人（小泉）真的很逗趣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法