中國屁孩活活燒死薩摩耶 飼主怒控家長拒道歉還冷回：不就是一條狗

中國江蘇一隻薩摩耶犬近日被社區兩名男童活活燒死，家長態度令飼主感到極度不滿。（本報合成，擷取自微博）

中國江蘇連雲港市東海縣發生一起殘忍事件，一隻飼養7年的薩摩耶犬竟遭兩名男童將點燃的煙火丟入籠內活活燒死。更令飼主心寒的是，男童家長不但拒絕道歉，還僅願意賠償6000元人民幣（約新台幣2.7萬元）了事，甚至冷回「不就是一條狗」，態度惡劣。飼主氣憤之下公布監視器畫面，引發網路炸鍋。

綜合中媒報導，事件發生在1日中午，姜姓女子飼養在社區內籠子裡的薩摩耶犬，遭2名男童在玩煙火時，將已點燃的煙火丟進狗籠，瞬間引燃籠內遮布，火勢迅速蔓延。監視器畫面中可聽見狗狗不斷哀嚎慘叫，最終活活被燒死。

姜女聽到聲響衝出查看時，狗籠已被燒塌，薩摩耶全身焦黑、蜷縮在角落，場面淒慘。她痛心表示，這隻狗陪伴家人7年，感情深厚，而籠內遮布屬易燃材質，才會在煙火丟入後迅速起火。同時透露，狗狗平時很乖，也深受社區孩子喜愛，才會放在屋苑籠內飼養，物業也未反對，如今卻遭遇如此下場，讓全家難以承受。

警方介入調解時，男童家長卻辯稱孩子只是「不懂事惡作劇」，提出賠償6000元人民幣或再買一隻狗了事，甚至在飼主要求於住戶群組公開道歉時翻臉表示，「不就是一條狗，有必要上綱上線嗎？別影響我們名聲」態度讓姜女無法接受，拒絕私下和解。

旅義華僑作家李穎「李老師不是你老師」也在 X平台 爆料，2日上午警方與物業疑似強行帶走狗屍，企圖「處理掉」，飼主拍攝時還遭搶手機。對方要求以6000元私了，甚至恐嚇其70歲奶奶稱肇事孩子「有背景」，並催促和解。姜女也指出，她在小紅書發布的相關貼文與影片疑似遭到下架。

影片曝光後，引發大量網友砲轟，「公共場所縱火不犯法嗎」、｢家裡養寵物的，真的不敢看｣、｢這家人太惡劣了｣、｢道歉都不願意，作惡成本太低了｣、「不以惡小而為之，支持嚴懲」、「如果任何錯誤都可以用道歉和錢化解的話，要警察和法律有什麼用呢？」

