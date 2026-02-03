「普廷2次、習近平0」北韓新月曆疑曝金正恩絕交端倪

北韓平壤一家理髮店內懸掛著一本2013月曆，上面印有北韓「銀河3號」火箭的圖片。（美聯社資料照）

北韓日前公布一款月曆，介紹各國領導人贈予金氏家族的禮物，旨在向北韓民眾宣傳金氏家族的國際地位。其中，俄羅斯總統普廷贈送的禮物分別出現了2次，引發關注，此前北韓透過派兵烏克蘭，與俄羅斯建立「鐵關係」。相反的，月曆上隻字未提中共領導人習近平。

綜合韓媒報導，每年年初，北韓都會發行多款月曆，用以宣傳金氏家族的國際友誼、軍事實力、血統繼承合法性，以及黨的政策等。這些月曆主題五花八門，今年（2026年）的月曆以新型武器裝備、白頭山美景，以及元山葛麻國際海岸旅遊區為特色。

請繼續往下閱讀...

在今年所有月曆中，「國際友誼展覽」月曆尤引人注目，它展示來自伊朗、埃及、辛巴威、柬埔寨、捷克和羅馬尼亞，以及越南和蒙古國家主席等國的禮物，來自俄羅斯總統普廷的禮物甚至出現了2次：2月份展示普廷於2001年贈送給金正日的銀酒具，8月再次介紹普廷在2019年兩國峰會上贈送的禮物。

奇怪的是，儘管北韓近期與中方舉行多次峰會，金正恩2025年9月還出席北京閱兵式，但習近平贈送的禮物卻完全沒有被介紹。月曆上來自中方的禮物，僅有1991年時任中共總書記江澤民與主席楊尚昆贈予金日成的玉石工藝品。

脫北者出身的國際和平財團首席研究員李賢勝（音）分析，這顯示北韓與俄羅斯關係密切程度，也反映出金正恩和習近平關係冰冷的現況；自2018年以來，金正恩和習近平舉行了5次峰會，卻沒有贈送任何禮物，這絕非巧合。在北韓的宣傳中，缺席往往意味著關係的真空。

這並非北韓首次對中俄展示「差別待遇」，此前北韓1月18日報導金正恩向多國元首致賀年卡時，僅提及「中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席及夫人」，習近平與其他國家人士一樣僅有職稱而無姓名，但對於普廷，不僅報導與金正恩互致賀信，還公開賀信內容，兩者形成對比。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法