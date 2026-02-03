積雪近180公分！日本青森降雪逾往年2倍 雖趨緩仍藏危機

1月30日，日本青森縣一名店員正在剷除門口的積雪。（法新社）

隨著冬季氣壓影響逐漸減弱，日本氣象廳預估，今（3）日下午起，日本北部及日本海沿岸東部多數地區的降雪將暫停。不過，由於多地積雪量明顯高於往年平均，相關單位提醒，仍須嚴防屋頂落雪、雪崩，以及除雪作業引發的意外事故。

綜合日媒報導，截至當地時間今日上午11時（台灣時間上午10時），青森縣青森市積雪深度已達175公分，約為往年平均值的2.5倍；山形縣新庄市積雪159公分；青森縣五所川原市則達142公分，積雪情況相當嚴峻。

請繼續往下閱讀...

青森市積雪深度一度逼近180公分，導致多處道路車輛動彈不得，鐵路服務也持續中斷，居民生活受到嚴重影響。在青森市筒井地區，一輛廂型車受困於市區道路，雖有鄰居協助推車，仍需出動除雪車才順利脫困。附近居民表示，僅今晨就有兩輛車受困。

由於道路變窄，青森市部分公車路線暫停營運，鐵路也持續受影響。JR東日本共有151班列車停駛，包括津輕線自首班車起全面停運；青森鐵道暫停青森站至上北町站間運行，弘南鐵道也停駛部分區間。

在降雪量集中的地區，相關單位提醒，積雪重量可能導致空屋、車庫及農業設施倒塌，民眾務必留意屋頂落雪與雪崩風險。根據總務省消防廳統計，自1月20日以來，大雪相關災害已造成全國30人死亡、324人受傷；其中新潟縣死亡人數最多，達12人，其次為秋田縣6人、青森縣4人、北海道3人、山形縣2人，岩手縣、長野縣及島根縣各1人。

氣象廳預估，明（4）日至6日各地氣溫回升，融雪恐增加落雪與雪崩風險；而週五至週六新低氣壓可能帶來強風，週日前後冬季氣壓型態再度增強，日本海沿岸地區恐再迎大雪，呼籲民眾持續提高警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法