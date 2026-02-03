為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    走出個資外洩陰霾？ 南韓酷澎2元衛生棉被搶購一空

    2026/02/03 10:52 即時新聞／綜合報導
    韓酷澎推出自有品牌衛生棉每片99韓元的降價活動，2天內迅速被搶購一空。（圖擷自酷澎網站）

    韓酷澎推出自有品牌衛生棉每片99韓元的降價活動，2天內迅速被搶購一空。（圖擷自酷澎網站）

    南韓酷澎先前遭中國員工外洩3370萬名用戶個資，目前正在接受政府調查，不過，酷澎1日推出自有品牌衛生棉每片99韓元（約新台幣2元）的降價活動，2天內迅速被搶購一空。

    《YTN》報導，酷澎自有品牌Coupang Private Label Brands（CPLB），所販售的LunaMEE中型、加長型衛生棉每包18片裝，在酷澎平台上無論是8包組、12包組、16包組、20包組、24包組都全部賣光。

    這主要是受到優惠價格影響，南韓中型、加長型衛生棉一般每片售價為200至300韓元（約新台幣4.36至6.5元），而其他業者的自有品牌產品最低是在120韓元（約新台幣2.6元），因此酷澎此次把價格打到中型99韓元、加長型105韓元（約新台幣2.3元），對消費者相當有吸引力。

    據了解，南韓總統李在明近來多次批評國內衛生棉價格高於國外價格，因此酷澎調降價格被認為是在呼應總統的要求，同時也釋放出該企業願意配合個資案調查的態度。

    有消息指稱，酷澎所準備的衛生棉50天庫存已被買光，對此，酷澎承諾會盡快補貨，南韓其他衛生棉業者如「柳韓金百利」、「LG尤妮佳」也規劃跟進降價。

