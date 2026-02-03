駁斥組建歐洲軍隊呼聲 歐盟外交首長：雙重軍隊「極其危險」

卡拉斯2日駁斥建立歐洲軍隊的呼籲，並警告說建立歐洲軍隊的呼聲可能「極其危險」。（美聯社）

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）2日駁斥建立歐洲軍隊的呼籲，並警告說在美國主張另有其他優先事項後，歐盟正考慮如何保障自身安全，而建立歐洲軍隊的呼聲可能「極其危險」。

根據《美聯社》報導，美國總統川普之前主張要控制格陵蘭，導致北約內部緊張局勢加劇，關於建立歐洲軍隊的討論再次浮出水面。

對此卡拉斯2日在挪威舉行的安全會議上表示「那些說我們需要一支歐洲軍隊的人，或許並沒有真正從實際角度考慮過這問題。如果你已經是北約成員國，就不能再單獨組建一支軍隊。」

卡拉斯強調，危機期間最重要的軍事資產是指揮鏈，即誰向誰下達命令，如果存在2支軍隊，可能發生衝突。

卡拉斯說「如果你既有歐洲軍隊，又有北約軍隊。那麼你知道雙方之間會出現問題。這極其危險。」

挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Støre）也拒絕建立歐洲軍隊的呼籲，稱「這不是我們應該走的路」。值得注意的是，挪威並非歐盟成員國。

另外北約秘書長呂特上週表示，歐洲沒有美國軍事支持就無法自衛，必需將目前的軍費開支目標增加1倍以上才能做到這點。

呂特在比利時首都布魯塞爾對歐盟議員說「如果有人認為，歐盟或整個歐洲可以在沒有美國的情況下自衛，那就繼續做夢吧。這是不可能的。」

