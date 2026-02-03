為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    駁斥組建歐洲軍隊呼聲 歐盟外交首長：雙重軍隊「極其危險」

    2026/02/03 10:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    卡拉斯2日駁斥建立歐洲軍隊的呼籲，並警告說建立歐洲軍隊的呼聲可能「極其危險」。（美聯社）

    卡拉斯2日駁斥建立歐洲軍隊的呼籲，並警告說建立歐洲軍隊的呼聲可能「極其危險」。（美聯社）

    歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）2日駁斥建立歐洲軍隊的呼籲，並警告說在美國主張另有其他優先事項後，歐盟正考慮如何保障自身安全，而建立歐洲軍隊的呼聲可能「極其危險」。

    根據《美聯社》報導，美國總統川普之前主張要控制格陵蘭，導致北約內部緊張局勢加劇，關於建立歐洲軍隊的討論再次浮出水面。

    對此卡拉斯2日在挪威舉行的安全會議上表示「那些說我們需要一支歐洲軍隊的人，或許並沒有真正從實際角度考慮過這問題。如果你已經是北約成員國，就不能再單獨組建一支軍隊。」

    卡拉斯強調，危機期間最重要的軍事資產是指揮鏈，即誰向誰下達命令，如果存在2支軍隊，可能發生衝突。

    卡拉斯說「如果你既有歐洲軍隊，又有北約軍隊。那麼你知道雙方之間會出現問題。這極其危險。」

    挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Støre）也拒絕建立歐洲軍隊的呼籲，稱「這不是我們應該走的路」。值得注意的是，挪威並非歐盟成員國。

    另外北約秘書長呂特上週表示，歐洲沒有美國軍事支持就無法自衛，必需將目前的軍費開支目標增加1倍以上才能做到這點。

    呂特在比利時首都布魯塞爾對歐盟議員說「如果有人認為，歐盟或整個歐洲可以在沒有美國的情況下自衛，那就繼續做夢吧。這是不可能的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播