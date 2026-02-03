為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    牽扯艾普斯坦代價大！ 英前內閣大臣被要求退出政壇、放棄貴族頭銜

    2026/02/03 09:18 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國前內閣大臣曼德森勳爵被要求退出政壇與放棄貴族頭銜。（路透）

    英國前內閣大臣曼德森勳爵（Lord Peter Mandelson）去年因與淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而被免去駐美大使職務。近日他因為與艾普斯坦關係再引爭議而離開工黨，還被英國首相施凱爾（Keir Starmer）要求退出政壇與放棄貴族頭銜。

    根據《美聯社》報導，美國司法部公開艾普斯坦案相關文件，顯示曼德森20年前收受艾普斯坦的款項。曼德森指出，雖然他否認指控，但已辭去工黨職務，理由是避免造成「進一步的尷尬」。

    施凱爾先前曾因曼德森與艾普斯坦關係曝光，而解除其駐美大使職務。如今施凱爾敦促他徹底退出政壇，並前往美國作證。

    施凱爾2日敦促曼德森辭去其在英國上議院終身席位，並放棄其貴族頭銜。施凱爾發言人威爾斯（Tom Wells）稱，施凱爾認為曼德森不應是上議院議員，也不應使用上議院的頭銜，但他無權剝奪曼德森爵位。

    假設曼德森不願主動離任，另一個選擇是讓議會通過立法，進行漫長程序。英國上一次採取此程序還是1個多世紀前，當時是為了剝奪一戰中支持德國的貴族的爵位。

