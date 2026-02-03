期待與哥倫比亞總統會面 川普笑：馬杜羅事件後他態度變很好

川普表示，哥倫比亞總統裴卓在委內瑞拉突襲行動之後變得非常友善，態度改變很大。（歐新社）

美國總統川普計劃將在3日與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在白宮會面，而兩國近期因為毒品問題陷入緊張，裴卓過去也時常直言批評川普。不過川普2日表示，裴卓過去一兩個月態度十分友善，而關鍵就是1月初的委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的抓捕突襲行動。

綜合外媒報導，川普在白宮對在場媒體說：「之前裴卓確實非常批評我。但不知為何，他在委內瑞拉突襲行動之後變得非常友善，態度改變很大。」川普表示當裴卓訪問白宮時，他將與裴卓討論毒品問題，因為有大量毒品從哥倫比亞流出，川普也強調，「我們會有一場很好的對談」。

先前裴卓時常直言批評川普，兩人甚是常常互罵、威脅，川普曾多次指責裴卓，指控哥倫比亞政府未能阻止毒品生產、將毒品販運至美國。

不過川普在1月與裴卓通話後，語氣明顯好轉，象徵著兩人言語交鋒呈現戲劇性逆轉。川普當時表示，能與裴卓通話是「莫大榮幸」，而裴卓致電是為了「解釋毒品問題及其他分歧」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

