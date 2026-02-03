為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    期待與哥倫比亞總統會面 川普笑：馬杜羅事件後他態度變很好

    2026/02/03 08:05 即時新聞／綜合報導
    川普表示，哥倫比亞總統裴卓在委內瑞拉突襲行動之後變得非常友善，態度改變很大。（歐新社）

    川普表示，哥倫比亞總統裴卓在委內瑞拉突襲行動之後變得非常友善，態度改變很大。（歐新社）

    美國總統川普計劃將在3日與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在白宮會面，而兩國近期因為毒品問題陷入緊張，裴卓過去也時常直言批評川普。不過川普2日表示，裴卓過去一兩個月態度十分友善，而關鍵就是1月初的委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的抓捕突襲行動。

    綜合外媒報導，川普在白宮對在場媒體說：「之前裴卓確實非常批評我。但不知為何，他在委內瑞拉突襲行動之後變得非常友善，態度改變很大。」川普表示當裴卓訪問白宮時，他將與裴卓討論毒品問題，因為有大量毒品從哥倫比亞流出，川普也強調，「我們會有一場很好的對談」。

    先前裴卓時常直言批評川普，兩人甚是常常互罵、威脅，川普曾多次指責裴卓，指控哥倫比亞政府未能阻止毒品生產、將毒品販運至美國。

    不過川普在1月與裴卓通話後，語氣明顯好轉，象徵著兩人言語交鋒呈現戲劇性逆轉。川普當時表示，能與裴卓通話是「莫大榮幸」，而裴卓致電是為了「解釋毒品問題及其他分歧」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播