    無法接受外國軍隊部署烏克蘭 俄國外交部：將視為合法打擊目標

    2026/02/03 07:45 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯外交部引述外交部長拉夫羅夫評論，在其官網指出，俄羅斯將任何外國勢力在烏克蘭境內的軍事部屬與基礎設施視為「外國干涉行為」，俄羅斯將此視為合法打擊目標。圖為拉夫羅夫。（法新社）

    烏俄戰爭目前仍持續進行中，俄羅斯外交部引述外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）評論，在其官網指出，俄羅斯將任何外國勢力在烏克蘭境內的軍事部署與基礎設施視為「外國干涉行為」，俄羅斯將此視為合法打擊目標。

    根據《路透》報導，俄羅斯外交部在其官網表示：「西方國家在烏克蘭部署軍事單位、設施、倉庫及其他基礎建設，對我們而言是不可接受的，這將會被視為外國干預行為，對俄羅斯的安全造成直接威脅。」

    俄國外交部指出，西方國家曾討論可能向烏克蘭派兵，以協助確保任何和平協議的落實，但各國必須理解，若有任何外國軍事部隊部署至烏克蘭，都將成為俄羅斯武裝部隊的合法打擊目標。

    美國過去持續推動結束烏俄戰爭的相關談判，並計畫二度舉辦由烏克蘭、俄羅斯及美國等三國代表出席的三方會談，預計本週在阿拉伯聯合大公國舉行。目前談判的一大分歧點，在於俄羅斯要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區，其中包括俄軍尚未佔領的領土，烏克蘭拒絕俄國要求，且俄國一再強調，無法容忍西方國家的軍隊出現在烏克蘭。

