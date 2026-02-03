美伊重啟核談判 川普提醒「大型船艦正駛向伊朗」

美國總統川普2日證實，與伊朗的談判正在持續，美國航空母艦打擊群也正駛往中東。（歐新社）

伊朗媒體2日報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已下令與美國展開核協議談判。對此美國總統川普（Donald Trump）也證實，儘管局勢高度緊張，但與伊朗的談判仍可望持續。

《路透》報導，川普近期揚言對伊朗採取軍事行動，並下令調派一支航空母艦打擊群前往中東。他2日在白宮告訴記者：「我們的大型船艦正在駛向伊朗。……與伊朗的談判也在進行當中。」

川普說：「讓我們拭目以待。」在加強施壓伊朗之際，川普仍主張對達成協議充滿希望。德黑蘭當局也堅稱希望透過外交解決分歧，同時矢言將強烈回應任何侵略行為。

與此同時，1名不願具名的美國官員2日告訴《路透》，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）將於6日在伊斯坦堡（Istanbul）會晤，共商可能的核協議和其他問題。

該官員表示：「總統（川普）一直呼籲兩人達成協議。會晤的目的是為了聽取雙方意見。」

