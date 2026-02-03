「對不起，你們沒有離婚」 波蘭離婚判決恐失效 政治鬥爭引發法律大混亂

波蘭前司法部長齊奧布羅任內推動的司法改革，被歐盟指為破壞司法獨立。（美聯社檔案照）

對於成千上萬以為早已恢復單身的波蘭人來說，正面臨一個令人毛骨悚然的可能性：在法律上，他們可能依然是已婚身分。

政治新聞網站Politico歐洲版2日報導，這場荒謬的混亂，源於波蘭長達數年的司法政治鬥爭，隨著現任總理圖斯克（Donald Tusk）政府試圖撤銷前任民族主義派政府強推的司法改革，這場政治角力正意外衝擊一般民眾的日常生活。

報導指出，這場風暴的起點始於今年1月，位於波蘭東北部的吉日茨科（Giżycko）。一對自認已完成離婚手續的前夫妻前往法院，準備處理例行的財產分配文件。然而，他們非但沒有完成手續，反而被告知他們並未離婚。

該地方法官裁定，這對夫妻原本的離婚判決在法律上「不存在」，理由是當初簽署該離婚判決的法官，是由前司法部長齊奧布羅（Zbigniew Ziobro）任內設計的爭議體制所任命的「新法官」（neo-judges）。

由於歐盟法院此前已裁定，齊奧布羅主導的司法改革破壞司法獨立，導致圖斯克政府陷入兩難：如何在拆解舊有違法體制的同時，不讓已經生效的數萬件判決失去法律效力。

目前並不清楚波蘭全國有多少件類似裁決，但潛在規模相當驚人。波蘭每年約有5萬7000對夫妻離婚，意味著可能有數萬起包括離婚、抵押貸款和遺產繼承在內的日常案件，都是由這些具爭議的「新法官」所宣判。

這場危機的核心在於「國家司法委員會」（KRS）。2017年，當時執政的法律正義黨（PiS）政府修改規則，將法官提名權從司法界轉移至國會手中，引發歐盟強烈抨擊。在歐盟法院介入前，已有數百名法官透過新制上任或升遷。

圖斯克政府正試圖控制損害範圍。一項正在國會審議的法案建議，允許無子女的夫妻直接在戶政事務所辦理行政離婚，繞過法院，以減輕司法系統負擔。

司法部長祖瑞克（Waldemar Żurek）形容吉日茨科的案例「令人極度不安」，並警告這場圍繞「新法官」的危機，已侵入公民生活最敏感的領域—家庭、財務與基本的法律確定性。他將矛頭指向前朝的改革，以及被視為PiS盟友的現任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki），指責其多次威脅否決政府修復法治的立法。

這場司法混亂也成為朝野攻防焦點。PiS議員及其盟友藉由此判決，做為圖斯克執政下體制崩潰的證據。已在匈牙利布達佩斯獲得政治庇護的齊奧布羅指控，吉日茨科的裁決顯示，現任政府為了破壞他的改革，不惜製造「真正的混亂與無政府狀態」，甚至犧牲普通百姓的生活。

在激烈的國會辯論中，PiS議員更將政府提出的「行政離婚」方案貼上「攻擊婚姻」的標籤。

報導指出，隨著國會大選將於明年登場，這場關於法院體制的鬥爭，已演變為一場政治豪賭。選民最終會將這場混亂歸咎於最初推動爭議改革的法律正義黨，還是試圖收拾殘局的圖斯克政府，將成為決定政權存續的關鍵。儘管圖斯克所屬「公民聯盟」（Civic Coalition）在民調中仍領先，但其盟友的支持度正在下滑，使得未來的執政之路充滿變數。

