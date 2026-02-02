挪威王儲妃長子又出包！持刀恐嚇再次被捕

挪威王儲妃梅特瑪麗（右）與長子柏格荷伊比（左）。（法新社檔案照）

挪威王室醜聞風暴擴大。挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby），在身負強暴等多項重罪即將受審的前夕，1日晚間再度因涉嫌持刀恐嚇與違反限制令，遭到奧斯陸警方逮捕。

奧斯陸警方證實，柏格荷伊比1日晚間被捕。警方律師克魯謝夫斯基（Andreas Kruszewski）表示，奧斯陸警方確認柏格荷伊比於週日晚間被捕，罪名包括襲擊、持刀恐嚇以及違反限制令。

這起逮捕發生的時機極為敏感，距離柏格荷伊比預定在奧斯陸地方法院出庭受審僅剩2天。為防止他有再犯之虞，警方已向法院聲請將其羈押4週。

現年29歲的柏格荷伊比並無王室頭銜，他是梅特瑪麗在2001年嫁給挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）之前，與前伴侶所生的孩子。儘管被視為王室家族成員，但他近期捲入的一連串法律案件，已對一向形象親民的挪威王室造成重創。

在本週即將展開的審判中，柏格荷伊比將面臨多達38項指控。其中最嚴重的罪名包括4項強暴罪、對前伴侶家暴，以及在多名女性不知情或未同意的情況下，非法拍攝私密影像。

針對這些指控，柏格荷伊比否認包括性侵在內的最嚴重罪名，僅承認部分較輕微的指控。然而，在保釋期間於開庭前夕再度涉嫌持刀威脅與攻擊，恐將使其法律處境更加艱難。

此外，梅特瑪麗本人也捲入已故美國富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞風暴。美國司法部1月30日解密的最新一批文件中，驚見梅特瑪麗與艾普斯坦有數百封通訊紀錄，且互動親暱。對此，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）公開批評王儲妃「判斷力極差」。

據報導，梅特瑪麗曾在郵件中稱艾普斯坦為「真是個甜心」（such a sweetheart）。此外，文件也證實她在2013年1月曾在艾普斯坦位於美國佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的豪宅居住長達4天。

部分對話內容更引發輿論譁然。當艾普斯坦提及在巴黎「獵豔尋妻」（wife hunt）時，梅特瑪麗竟回覆「巴黎適合通姦（adultery）」，並戲稱「斯堪地那維亞人是更好的妻子人選」。在另一封郵件中，她甚至詢問：「身為一個母親，建議用2個裸女拿著衝浪板的照片，當作我15歲兒子的桌布，是否不妥？」

面對排山倒海的質疑，梅特瑪麗1月31日透過挪威王室發表聲明致歉，形容這些往來「簡直令人尷尬」，並坦承：「我展現了極差的判斷力，並對與艾普斯坦有過任何接觸感到後悔。」

