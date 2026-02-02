為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普啟動4000億「金庫計畫」 提高戰略礦產儲備降對中依賴

    2026/02/02 22:59 編譯魏國金／台北報導
    美國啟動金庫計畫，致力戰略礦產儲備。採礦示意圖。（美聯社檔案照）

    美國啟動金庫計畫，致力戰略礦產儲備。採礦示意圖。（美聯社檔案照）

    彭博報導，美國總統川普預定投入120億美元（3792億台幣）種子資金，以啟動戰略性關鍵礦產儲備計畫，隨著美國致力降低對中國稀土礦產的依賴，此舉旨在緩和美國製造商面臨的供應衝擊。

    名為「金庫計畫」（Project Vault）的合資項目預計匯集16.7億美元的私人資本與美國進出口銀行提供的100億美元貸款，以作為汽車製造商、科技公司與其他製造業者採購與儲備礦產之用。

    該計畫將是美國民營部門第一個關鍵礦產儲備項目。此舉類似美國現有的緊急石油戰略儲備計畫，但有別於原油，其焦點是用於iPhone、電池與噴射機引擎等產品的礦產，比如鎵與鈷。相關儲備預計包括稀土、關鍵礦產以及其他價格波動較大的戰略性重要元素。

    此計畫顯示川普政府致力儲備對工業經濟，包括汽車、航太與能源等領域至關重要的礦產，進而擺脫對中國供應鏈的依賴。

    美國已建立關鍵礦產國家儲備，以服務美國國防工業，但尚未建立民用儲備。川普政府也採取罕見行動，直接投資國內礦產公司，以提振本國的稀土生產與加工。

    目前已有超國12家企業參與該計畫，包括通用汽車、斯泰蘭蒂斯、波音、康寧、通用電氣維諾瓦公司以及Alphabet旗下的Google。3家大宗商品交易商哈特里合夥公司（Hartree Partners LP）、特拉塞斯北美有限公司（Traxys North America LLC）、摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group Ltd.）也已簽約，負責採購原物料，以充實儲備。

    美國進出口銀行董事會將於2日投票表決是否批准這項創紀錄的15年期貸款，該貸款金額是其2大貸款規模的逾兩倍。

