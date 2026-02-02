為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    壞消息！美「氣象神獸」鑽出洞 宣判冬天延長6週

    2026/02/02 22:40 編譯陳成良／綜合報導
    美國賓州2日迎來第140屆「土撥鼠日」，飼養員高舉主角「菲爾」接受群眾歡呼。菲爾今早做出預測，看見了自己的影子，這代表寒冬還將持續6週。（美聯社）

    美國賓州最知名的「氣象神獸」土撥鼠菲爾（Punxsutawney Phil）週一（2日）早晨鑽出樹樁，正式宣判：牠看到了影子。這意味著全美民眾不想聽到的壞消息成真；依據百年傳說，寒冬預計將再持續6週，春天不會提早報到。

    據《福斯新聞》報導，數千名群眾2日湧入賓州普克斯托尼（Punxsutawney）的Gobbler's Knob，見證這場第140屆的傳統儀式。在滿場歡呼聲中，戴著高帽的「土撥鼠俱樂部」成員將菲爾請出，並翻譯這位官方氣象學家的預言。儘管現場氣氛熱烈，這已是菲爾連續多年做出「冬季延長」的預測。

    現實氣象數據似乎站在菲爾這邊，權威氣象機構AccuWeather指出，美東近期氣溫確實持續偏低，包括中大西洋與俄亥俄河谷地區仍將面臨冰雪威脅。不過，美國國家環境資訊中心（NCEI）則透過數據吐槽，指出菲爾過去10年的預測準確率僅40%，分析指出，這隻神獸的準頭其實比擲硬幣還低。

    去年的預測也是「還有6週冬天」，這也是菲爾最常給出的答案。負責照顧菲爾的「土撥鼠俱樂部」成員煞有介事地宣稱，他們能透過菲爾的眨眼、呼嚕聲與點頭，翻譯出這位「氣象神獸」對未來的預言。

    儘管科學準確度見仁見智，但自從1993年知名喜劇演員比爾墨瑞（Bill Murray）主演的電影《今天暫時停止》（Groundhog Day）上映後，這項活動已成為全球知名的文化盛事。

